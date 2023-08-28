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АНАЛІТИКА

Роналдіньо загрожує арешт у справі про криптопіраміду

14:18 28.08.2023 |

Бізнес

Зірка футболу Роналдіньо проігнорував повістку до суду і відмовився постати перед Конгресом Бразилії у справі 18kRonaldinho. Тепер йому загрожує арешт, повідомляє Globo.

Криптопіраміда

Компанія 18kRonaldinho вийшла на ринок у 2019 році. Фірма гарантувала клієнтам від 0,99% до 2% прибутку на день на інвестиціях у криптовалюту. Мінімальний поріг входження для користувачів становив $30.

Роналдіньо загрожує арешт у справі про криптопіраміду

 

У 2020 році піраміда впала. Інститут захисту прав споживачів (IDEC) подав проти організаторів схеми колективний позов на 300 млн реалів ($61,2 млн за курсом на момент написання). Серед відповідачів був і амбасадор компанії Роналдіньо.

У Бразилії все ще триває розслідування діяльності компанії. Колишнього футболіста неодноразово закликали виступити перед Конгресом і дати свідчення.

Порядок денний і позиція Роналдіньо

24 серпня 2023 року спортсмен мав з'явитися на слухання, але проігнорував їх. У нього буде можливість порозумітися ще 31 серпня. Після цього йому загрожує арешт, повідомляють Globe з посиланням на слова депутата Рікардо Сілви.

Футболіст пояснив своє рішення погодними умовами, які нібито не дозволили йому прилетіти. Винним в організації піраміди він себе не вважає.

Адвокати Роналдіньо заявили, що їхній клієнт представляв бренд ювелірних прикрас і годинників. Принаймні саме про це йшлося в угоді.

Юристи вказали на те, що організатори схеми незаконно використовували ім'я та обличчя футболіста для просування своїх послуг. Однак чому в такому разі Роналдіньо уникає свідчень, вони так і не пояснили.

Джерело: incrypted.com
Ключові теги: bitcoin
 

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