Футбольні клуби Італії завершили сезон із найбільшими збитками за 15 років

Італійські професійні футбольні клуби за підсумками сезону 2021-2022 років зафіксували найбільші сукупні збитки за п'ятнадцять років - 1,4 млрд євро. Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на звіт PricewaterhouseCoopers.

Для порівняння: збитки клубів за сезон 2020-2021 років становили 1,3 млрд євро, але тоді фінансові втрати пояснювалися обмеженнями на проведення матчів через пандемію Covid-19.

Італійські клуби зазнають збитків навіть попри мільйонні вливання іноземних інвесторів. Інвестиції допомагають клубам здобувати гарні спортивні результати в Європейських кубках, але не покращують їхні фінансові показники через падіння продажу квитків та скорочення доходів від телетрансляцій.

В італійських лігах Серія А, Серія В та Серія С доходи від прав на трансляцію скоротилися з 1,38 млрд євро у 2018-2019 роках до 1,25 млрд євро у 2021-2022 роках.

Спонсорство, ще одне ключове джерело доходу, за останні чотири роки скоротилося на 3%. Основний спад зафіксований у Серії А, головній лізі Італії, де понад 80% контрактів укладено з італійськими спонсорами. В Англії, наприклад, лише 53% спонсорських договорів укладаються всередині країни.

Відповідно до аналізу PwC кількості підписників на основних платформах соціальних мереж, команди італійської ліги посідають третє місце за популярністю, поступаючись лише Англії та Іспанії. Проте клуби Франції та Німеччини, що займають четверте та п'яте місця, швидко наближаються до Італії за кількістю підписників у соцмережах.