Регулятор США взявся за криптоінфлюенсера, який «інвестував» чужі гроші у спорткари, годинники та рідкісні діаманти

Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) працює без упину в тому, що стосується судових позовів - на цей раз скарга надійшла до криптоінфлюенсера Річарда Гарта, якого звинувачують у використанні близько $12 млн інвесторських коштів на придбання предметів розкоші.

Гарт народився у США та проживає у Фінляндії. З 2017-го року він керує YouTube-каналом, на якому рекламує власні криптопродукти - зокрема, токен Hex і його дочірній продукт PulseChain, який працює на протоколі PulseX.

SEC стверджує, що Гарт зібрав понад $1 млрд через свої «‎незареєстровані криптовалютні цінні папери Hex, PulseChain і PulseX», рекламував свою продукцію як «шлях до грандіозного багатства для інвесторів» і казав, що Hex «створений, щоб стати найвищим цінним активом в історії людства».

Хоча криптоблогер заявляв, що інвестиції в його продукти були спрямовані на просування «свободи слова», у SEC кажуть, що він тишком-нишком витратив «мільйони доларів коштів інвесторів PulseChain на придбання предметів розкоші». Деякі з цих покупок включають спортивний автомобіль McLaren за $534 916, Ferrari Roma за $314 125 і годинник Rolex за $1,38 млн. У лютому 2022 року він нібито витратив $5 млн на придбання 555-каратного чорного діаманта «‎Енігма» - ймовірно, найбільшого у світі.

555-каратний діамант «‎Енігма» - одне з придбань Гарта, ймовірно, здійснене коштом інвесторів.

У позові також зазначено, що з грудня 2019 року по листопад 2020 року Гарт прийняв понад $2,3 млн криптовалюти Ethereum на суму близько $678 млн в обмін на токени Hex. Однак SEC стверджує, що від 94 до 97% цих депозитів були «переробленими» транзакціями, які дозволили Гарту та іншим інсайдерам контролювати «велику кількість токенів Hex», а також «створювали хибне враження значного обсягу торгів і органічного попиту».

Позов відзначився на цілій хвилі судових скарг, які SEC ініціювала останніми місяцями у спробах регулювати криптогалузь - зокрема проти Binance та її генерального директора Чанпена Чжао, а також засновника Tron Джастіна Сана та криптобіржі Coinbase.

Днями генеральний директор Coinbase Браян Армстронг заявив, що SEC вимагала від криптобіржі припинити торгівлю усією криптовалютою, за винятком біткоїна, тим самим натякаючи, що усі ці цифрові монети можуть розглядатися, як цінні папери й належати до її компетенції.