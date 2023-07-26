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АНАЛІТИКА

Український стартап із виробництва паперу з опалого листя запускає завод у Франції

09:48 26.07.2023 |

Бізнес

Український стартап із виробництва паперу з опалого листя запускає завод у Франції

 

Український стартап Releaf Paper, що виробляє паперові виробів з опалого листя, запускає завод у Франції, який зможе переробляти 10 000 тонн сировини на рік.

Про це розповів його співзасновник Олександр Соболенко, передає AIN.UA.

Releaf Paper заснували у 2020 році Олександр Соболенко та Валентин Фречка. Виробництво паперу відбувалося спочатку в Житомирі а потім у Луцьку, спочатку власних потужностей у компанії не було. Команда працює над виготовленням паперу з опалого листя.

Releaf Paper стверджує, що кожна тонна виробленого паперу з листя рятує 17 дерев від вирубки. Пілотний продаж паперу, який використовується як пакування, і паперових пакетів розпочався у вересні 2021 року на першому тестовому заводі в Україні потужністю 5 тис. тонн на рік.

Український стартап із виробництва паперу з опалого листя запускає завод у Франції

 

У травні 2022 року команда отримала грант від Google, а у грудні - грант від ЄС на 2,5 млн євро, ставши переможцем програми EIC Accelerator 2022 від Єврокомісії. Згідно із затвердженим планом розвитку, Releaf Paper мала використати інвестиційні кошти для створення двох виробничих ліній у різних країнах протягом наступних п'яти років.

За 2022 рік стартап виробив 150 тонн паперу, запустив продажі в Європі та отримав 165 тис. євро доходу. Серед його клієнтів: L'Oreal, Schneider Electric, Samsung, NYX та інші відомі компанії.

Завод у Франції працюватиме над виготовленням екологічного паперу, перероблятиме 10 тис. тонн сировини на рік. Планується, що він запрацює до кінця 2024 року. Після цього стартап збирається купити щонайменше три фабрики в Європі у найближчі п'ять років. Для цього планують залучити додаткових інвесторів.

Також Releaf Paper розглядає запуск заводів у Північній Америці, Японії та Південній Кореї. На цьому етапі вони ймовірно працюватимуть за моделлю ліцензування.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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