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Electrolux виставила на продаж бренд Zanussi
14:29 20.07.2023 |
Найбільший у Європі виробник побутової техніки шведська компанія Electrolux розпочала підготовку до продажу бренду Zanussi та інших активів, що не належать до основних. Про це йдеться у пресрелізі компанії.
Продаж включатиме виробничі потужності в Єгипті, які виробляють велику побутову техніку під брендом Zanussi, а також потужності з виробництва водонагрівачів у Єгипті та Південній Африці.
Крім Zanussi, на продаж виставлені інші "неключові" бренди, такі як Ideal, Faure, Zanker, Rosenlew, Elektro-Helios та Zoppas, а також Olympic Electric та Kwikot.
Продаж усіх цих активів оцінюється приблизно в 10 млрд шведських крон ($973,3 млн.).
Компанія наголошує, що бізнес у Єгипті та Південній Африці є прибутковим, а непрофільні бренди, які збираються продати, добре відомі на відповідних ринках. Але ці активи "не мають достатньо сильної синергії з нашою основною стратегією, щоб гарантувати необхідну увагу та інвестиції з нашого боку".
У другому кварталі 2023 року Electrolux отримала чистий збиток у 648 млрд шведських крон у порівнянні з прибутком у 257 млн крон за аналогічний період попереднього року.
Збиток спричинений зокрема падінням продажів, оскільки покупці, які відчувають брак коштів, надають перевагу дешевшим товарам, а ціни на енергоносії та витрати на робочу силу зростають.
Керівництво компанії очікує зниження попиту свою продукцію в усіх регіонах світу.
"У такі скрутні часи, як зараз, життєво важливо продовжувати стратегічне управління портфелем. Тому ми розглядаємо можливість подальшого спрощення структури бізнесу", - сказав глава Electrolux Йонас Самуельсон.
Electrolux - шведський концерн, один із провідних світових інноваційних виробників широкого спектру електричних та газових приладів для домашніх та професійних потреб.
Щорічно компанія продає понад 50 млн своїх виробів споживачам із 150 країн. Штаб-квартира знаходиться в місті Стокгольм, Швеція. Існує близько 60 офісів концерну у різних країнах світу.
Техніка Electrolux виробляється на заводах, розташованих у більш ніж 10 країнах Європи, зокрема в Україні.
Zanussi - італійська компанія з виробництва побутової техніки. Заснована у 1916 році, згодом придбана концерном Electrolux у 1984 році.
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