ОЕСР: 60% працівників фінансової та виробничої сфери бояться, що їх замінить штучний інтелект

Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) оцінила вплив штучного інтелекту на глобальний ринок праці.

ОЕСР опитала понад 2000 роботодавців і 5300 працівників у сфері фінансів і виробництва в семи країнах-членах організації. У результаті, троє з п'яти співробітників бояться, що в найближче десятиліття їх замінить штучний інтелект. Двоє з п'яти побоюються зниження заробітної плати, пов'язаного з ШІ.

Загалом у 38 країнах ОЕСР на робочі місця з найбільшим ризиком автоматизації припадає 27% робочої сили. Найбільш схильні до автоматизації східноєвропейські країни, включно з Угорщиною, Словаччиною, Чехією та Польщею.

З іншого боку, 63% респондентів заявили, що ШІ підвищив їхнє задоволення від роботи за рахунок автоматизації небезпечних або рутинних завдань. Вісім із десяти співробітників відзначили зростання продуктивності, а трохи більше 50% - поліпшення психічного здоров'я.

Приблизно стільки ж роботодавців зазначили, що штучний інтелект може допомогти працівникам з обмеженими можливостями.

ОЕСР закликає країни-члени діяти швидко і переконатися, що переваги ШІ на робочому місці переважують ризики.