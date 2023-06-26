Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

OpenAI, Google DeepMind та інші ШІ-стартапи увійшли до 100 найвпливовіших компаній року за версією журналу Time

12:30 26.06.2023 |

Бізнес

OpenAI, Google DeepMind та інші ШІ-стартапи увійшли до 100 найвпливовіших компаній року за версією журналу Time

 

Журнал Time визначив 100 найвпливовіших компаній світу у 2023 році, традиційно розділивши переможців на 5 категорій: лідери, рушії, новатори, титани та піонери.

І, звичайно, не дивує, що у переліку відзначились стартапи, що займаються штучним інтелектом - з огляду на прогресивний рік для цієї технології. Ці компанії складають понад 12% від загального топу Time - це OpenAI, NVIDIA, Google DeepMind, Hugging Face, Metaphysic, Runway тощо.

Фото генерального директора OpenAI Сема Альтмана помістили на одну з двох обкладинок, присвячених цьогорічному Time100. Його компанії всього 7 років, а працюють в ній трохи менш як 500 співробітників - однак протягом останніх 6 місяців про стартап говорив, мабуть, увесь світ. Усе завдяки вірусному чатботу ChatGPT, який вивів штучний інтелект у маси.

Ще понад 15% зі списку Time належать до категорії сталого розвитку: M-Kopa, Schneider Electric, Aclima, Albemarle, Land O'Lakes, Kayrro, Patagoni, The North Face, ZeroAvia, Regrow Ag та інше. Примітно, що 42% компаній у списку мають менш як 500 співробітників, а більш ніж половина представлених компаній мають менше ніж 1000 співробітників.

Очікувано, до переліку потрапили такі техногіганти як Microsoft, Apple, Samsung та IBM. В індустрії розваг відзначились TikTok, Disney, A24 та інші.
За матеріалами: ITC.ua
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,9238
  0,1500
 0,38

Курс обміну валют на сьогодні, 10:48
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,6462  0,01 0,03 37,3662  0,02 0,05
EUR 40,0912  0,08 0,20 41,0085  0,06 0,16

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес