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OpenAI, Google DeepMind та інші ШІ-стартапи увійшли до 100 найвпливовіших компаній року за версією журналу Time
12:30 26.06.2023 |
Журнал Time визначив 100 найвпливовіших компаній світу у 2023 році, традиційно розділивши переможців на 5 категорій: лідери, рушії, новатори, титани та піонери.
І, звичайно, не дивує, що у переліку відзначились стартапи, що займаються штучним інтелектом - з огляду на прогресивний рік для цієї технології. Ці компанії складають понад 12% від загального топу Time - це OpenAI, NVIDIA, Google DeepMind, Hugging Face, Metaphysic, Runway тощо.
Фото генерального директора OpenAI Сема Альтмана помістили на одну з двох обкладинок, присвячених цьогорічному Time100. Його компанії всього 7 років, а працюють в ній трохи менш як 500 співробітників - однак протягом останніх 6 місяців про стартап говорив, мабуть, увесь світ. Усе завдяки вірусному чатботу ChatGPT, який вивів штучний інтелект у маси.
Ще понад 15% зі списку Time належать до категорії сталого розвитку: M-Kopa, Schneider Electric, Aclima, Albemarle, Land O'Lakes, Kayrro, Patagoni, The North Face, ZeroAvia, Regrow Ag та інше. Примітно, що 42% компаній у списку мають менш як 500 співробітників, а більш ніж половина представлених компаній мають менше ніж 1000 співробітників.
Очікувано, до переліку потрапили такі техногіганти як Microsoft, Apple, Samsung та IBM. В індустрії розваг відзначились TikTok, Disney, A24 та інші.
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