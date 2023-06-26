OpenAI, Google DeepMind та інші ШІ-стартапи увійшли до 100 найвпливовіших компаній року за версією журналу Time

Журнал Time визначив 100 найвпливовіших компаній світу у 2023 році, традиційно розділивши переможців на 5 категорій: лідери, рушії, новатори, титани та піонери.

І, звичайно, не дивує, що у переліку відзначились стартапи, що займаються штучним інтелектом - з огляду на прогресивний рік для цієї технології. Ці компанії складають понад 12% від загального топу Time - це OpenAI, NVIDIA, Google DeepMind, Hugging Face, Metaphysic, Runway тощо.

Фото генерального директора OpenAI Сема Альтмана помістили на одну з двох обкладинок, присвячених цьогорічному Time100. Його компанії всього 7 років, а працюють в ній трохи менш як 500 співробітників - однак протягом останніх 6 місяців про стартап говорив, мабуть, увесь світ. Усе завдяки вірусному чатботу ChatGPT, який вивів штучний інтелект у маси.

Ще понад 15% зі списку Time належать до категорії сталого розвитку: M-Kopa, Schneider Electric, Aclima, Albemarle, Land O'Lakes, Kayrro, Patagoni, The North Face, ZeroAvia, Regrow Ag та інше. Примітно, що 42% компаній у списку мають менш як 500 співробітників, а більш ніж половина представлених компаній мають менше ніж 1000 співробітників.

Очікувано, до переліку потрапили такі техногіганти як Microsoft, Apple, Samsung та IBM. В індустрії розваг відзначились TikTok, Disney, A24 та інші.