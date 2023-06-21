Японська компанія хоче створити плавуче місто Dogen City діаметром 4 км на 40 000 осіб із власним космодромом

Японська компанія N-Ark презентувала вельми амбітний проєкт плавучого міста з власним космодромом. Він називається Dogen City.

N-Ark заявляє, що місто зможе пережити підвищення рівня моря через зміни клімату. Водночас кругла форма дасть змогу протистояти суворим погодним умовам, включно з цунамі, які не є рідкістю біля японських берегів.

Dogen City діаметром близько 4 км розрахований на одночасне перебування в місті 40 000 осіб (10 000 постійних жителів і 30 000 туристів). Він складатиметься з трьох зон:

* підводний центр обробки даних;

* кільце проживання (житлова зона);

* бухта з плавучими будівлями.

Окрім власного стартового майданчика для запуску ракет і космічних кораблів, у місті будуть школи, харчове виробництво, лікарні, готелі, стадіон, парки та інші об'єкти. Dogen City вироблятиме 22 265 МВт електроенергії та приблизно 7000 тонн харчових продуктів. Як саме буде забезпечено вироблення електроенергії, наразі невідомо.

За підрахунками японської компанії, споживання прісної води становитиме приблизно 2 млн літрів/рік. Також потрібно вирішити проблему відходів - щороку доведеться вивозити майже 3300 тонн сміття.

N-Ark вірить, що проєкт може бути введений в експлуатацію вже до кінця поточного десятиліття. При цьому немає інформації ні про те, де з'явиться місто, ні про те, скільки грошей знадобиться для його створення.