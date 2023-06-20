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АНАЛІТИКА

Coca-Cola HBC купує горілчаний бренд Finlandia за 220 мільйонів доларів

16:12 19.06.2023 |

Бізнес

 

Компанія Coca-Cola HBC оголосила про досягнення угоди про придбання власника горілчаного бренду Finlandia Brown-Forman Finland у "дочки" Brown-Forman Corporation, Brown-Forman Netherlands BV.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Узгоджена вартість придбання становить 220 мільйонів доларів.

Придбання здійснюється через дочірню компанію CC Beverages Holdings II BV, що знаходиться у повній власності Coca-Cola HBC. Закриття угоди очікується у другій половині 2023 року та підлягає отриманню дозволів від регуляторних органів", - заявили в Coca-Cola HBC.

"Бренд Finlandia був заснований в 1970 році і є провідним горілчаним брендом у Центральній та Східній Європі з річним обсягом виробництва 2,7 млн 9-літрових ящиків по всьому світу, з яких понад 60% виробляється в межах географічної присутності Coca-Cola HBC.

Finlandia розливається компанією Anora Group plc у Фінляндії на підставі довгострокової угоди про надання виробничих послуг і випускається в чистому вигляді та в декількох ароматизованих версіях", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Coca-Cola HBC більше 17 років займається дистрибуцією Finlandia та інших преміальних алкогольних брендів, і це придбання "ще більше збагатить та зміцнить її портфоліо на більшій кількості ринків".

У компанії додвли, що володіння брендом Finlandia посилить позиції Coca-Cola HBC на ринку преміальних алкогольних напоїв.

Coca-Cola HBC - компанія системи Coca-Cola, яка виробляє напої в Італії, Нігерії, Єгипті та в країнах центральної й східної Європи.
За матеріалами: Економічна правда
 

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