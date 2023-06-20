Фінансові новини
- |
- 20.06.23
- |
- 05:10
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Coca-Cola HBC купує горілчаний бренд Finlandia за 220 мільйонів доларів
16:12 19.06.2023 |
Компанія Coca-Cola HBC оголосила про досягнення угоди про придбання власника горілчаного бренду Finlandia Brown-Forman Finland у "дочки" Brown-Forman Corporation, Brown-Forman Netherlands BV.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
"Узгоджена вартість придбання становить 220 мільйонів доларів.
Придбання здійснюється через дочірню компанію CC Beverages Holdings II BV, що знаходиться у повній власності Coca-Cola HBC. Закриття угоди очікується у другій половині 2023 року та підлягає отриманню дозволів від регуляторних органів", - заявили в Coca-Cola HBC.
"Бренд Finlandia був заснований в 1970 році і є провідним горілчаним брендом у Центральній та Східній Європі з річним обсягом виробництва 2,7 млн 9-літрових ящиків по всьому світу, з яких понад 60% виробляється в межах географічної присутності Coca-Cola HBC.
Finlandia розливається компанією Anora Group plc у Фінляндії на підставі довгострокової угоди про надання виробничих послуг і випускається в чистому вигляді та в декількох ароматизованих версіях", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Coca-Cola HBC більше 17 років займається дистрибуцією Finlandia та інших преміальних алкогольних брендів, і це придбання "ще більше збагатить та зміцнить її портфоліо на більшій кількості ринків".
У компанії додвли, що володіння брендом Finlandia посилить позиції Coca-Cola HBC на ринку преміальних алкогольних напоїв.
Coca-Cola HBC - компанія системи Coca-Cola, яка виробляє напої в Італії, Нігерії, Єгипті та в країнах центральної й східної Європи.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Корупція в Міноборони. Чому Байден відмовив Україні у прискореному прийомі до НАТО
ТОП-НОВИНИ
|Макрон повідомив про розгортання в Україні системи SAMP/T
|Сі пообіцяв Блінкену не постачити зброю Москві
|На комісії в «Дія» заробляють власники онлайн казино
|Байден: США не полегшуватимуть процес вступу України до НАТО
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Skoda представила кросовер Enyaq в комплектації Laurin & Klement
|ЄС проголосував за повернення знімних акумуляторів для споживчих пристроїв, але з деякими винятками для смартфонів та планшетів
|Coca-Cola HBC купує горілчаний бренд Finlandia за 220 мільйонів доларів
|Meta розробила генеративну модель штучного інтелекту для перетворення тексту на мову
|Оновлений Opel Corsa отримав рестайлінг ззовні та всередині
|Найбільша інвестиція в історії Ізраїлю. Intel побудує завод за $25 млрд – Нетаньягу
|Whisper Aero представила найтихіший у світі двигун для електричних літаків
Бізнес
|Алгоритми штучного інтелекту винайшли ліки «проти старіння»
|Більше ніяких i9, i7, i5 та i3: Intel більше не використовуватиме символ «i» у назвах процесорів та вводить позначку Ultra
|Новий Lexus GX дебютував із 389-сильним V6 та комплектацією Overtrail
|ЄС уперше дозволив автоматичний переклад пресрелізів штучним інтелектом
|Євросоюз фінансує участь Huawei у критичних технологічних проектах попри загрозу безпеці та заборони в ряді країн ЄС – Financial Times
|Lexus LBX дебютував як компактний преміальний кросовер
|Європарламент схвалив план регулювання штучного інтелекту