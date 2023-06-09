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Google посилює контроль за відвідуваністю офісів — моніторинг перепусток, бесіди з «прогульниками» та оцінювання продуктивності

23:14 08.06.2023 |

Бізнес, Новини IT

Google посилює контроль за відвідуваністю офісів — моніторинг перепусток, бесіди з «прогульниками» та оцінювання продуктивності

 

Google планує санкції стосовно співробітників, які не відвідують офіс регулярно. Компанія оновила свою політику гібридної роботи: вона включає відстеження відвідуваності офісів, протидію нерегулярному відвідуванню та включення відвідуваності до оглядів продуктивності співробітників.

Директор з персоналу Google Фіона Чікконі направила співробітникам електронного листа, в якому були подвоєні норми відвідуваності офісу: «ніщо не замінить особисту зустріч». Керівники команди надсилатимуть нагадування працівникам, які систематично відсутні в офісі.

«Звичайно, не всі вірять у «чарівні розмови у коридорі», але немає жодних сумнівів у тому, що спільна робота в одній кімнаті має позитивне значення. Багато продуктів, які ми представили на I/O та Google Marketing Live минулого місяця, були задумані, розроблені та створені співробітниками команд, що працюють пліч-о-пліч. Ми сподіваємося, що ті, хто працює віддалено та живе недалеко від офісів Google, розглянуть можливість переходу на гібридний графік роботи. У наших офісах ви будете тісніше пов'язані зі спільнотою Google».

Вже затверджені віддалені працівники можуть підлягати повторній оцінці, якщо компанія вважатиме суттєвими зміни «у бізнес-потребах, ролі, команді, структурі чи місцеперебуванні».

У США компанія періодично відстежуватиме, чи дотримуються співробітники графіку відвідуваності офісу за допомогою перепусток. У цей час керівники розглядають можливості та місцеві вимоги для впровадження аналогічних заходів в інших країнах. Якщо працівники не дотримуються політики відвідувань протягом тривалого часу, відділ кадрів повідомить про наступні кроки. У майбутньому можливість повністю віддаленої роботи надаватиметься лише як виняток.

Представник Google Раян Ламонт розповів CNBC, що гібридний підхід компанії до офісного графіка розроблений, щоб взяти найкраще з особистого спілкування та можливостей роботи вдома. Тепер, коли Google використовує цей спосіб роботи понад рік, компанія офіційно інтегрує його до всіх політик щодо робочих місць. Ламонт додав, що дані про перепустки, які переглядають керівники компаній, є сукупними, а не індивідуальними.

Нова політика відвідуваності - найжорсткіша спроба компанії повернути співробітників до фізичних офісів. Оптимізація відвідуваності - наслідок боротьби компанії за економію та конфіденційність. Компанія оптимізувала офіси, пропонуючи деяким співробітникам спільні робочі місця, урізала надання оргтехніки та відмовилася від будівництва деяких офісних комплексів. У січні Google оголосив про скорочення 12 000 робочих місць.
За матеріалами: ITC.ua
Ключові теги: Google
 

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