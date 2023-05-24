У Японії вперше заарештували блогера за публікацію спойлерів до відеоігор на YouTube

52-річний Сінобу Йосіда з Нагої став першою людиною, яку заарештували в Японії за незаконне завантаження роликів зі спойлерами відеоігор на YouTube.

Звинувачення стосуються трьох ігрових відео, присвячених «‎Steins;Gate: My Darling's Embrace» - назви, що спочатку була випущена для Xbox 360 у 2011 році, а у 2019 році перевидана для Nintendo Switch, Sony PlayStation 4 і Windows.

Серія «Steins:Gate» - це візуальні новели, які не потребують від гравців значного втручання, тож публікація повного сюжету означає, що люди мають змогу отримати гру безплатно. За повідомленнями поліції Японії, відео затриманого чоловіка були монетизовані, а отже він таким чином отримував дохід.

Йосіда визнав звинувачення і сказав, що «‎знав про порушення, коли завантажував відео». CODA, японська організація зі сприяння розповсюдженню контенту за кордоном, у відповідь на інцидент заявила, що «в принципі» будь-яке використання ігрових відео вимагає дозволу від власника прав.

Більшість студій в кожному конкретному випадку визначають, скільки контенту гри можуть користувачі розміщувати на YouTube та інших платформах. Nintendo, наприклад, дозволяє публікувати відео ігроладу без наслідків лише авторам, які є учасниками Партнерської програми YouTube.