Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Японії вперше заарештували блогера за публікацію спойлерів до відеоігор на YouTube

10:43 24.05.2023 |

Бізнес

 

52-річний Сінобу Йосіда з Нагої став першою людиною, яку заарештували в Японії за незаконне завантаження роликів зі спойлерами відеоігор на YouTube.

Звинувачення стосуються трьох ігрових відео, присвячених «‎Steins;Gate: My Darling's Embrace» - назви, що спочатку була випущена для Xbox 360 у 2011 році, а у 2019 році перевидана для Nintendo Switch, Sony PlayStation 4 і Windows.

Серія «Steins:Gate» - це візуальні новели, які не потребують від гравців значного втручання, тож публікація повного сюжету означає, що люди мають змогу отримати гру безплатно. За повідомленнями поліції Японії, відео затриманого чоловіка були монетизовані, а отже він таким чином отримував дохід.

Йосіда визнав звинувачення і сказав, що «‎знав про порушення, коли завантажував відео». CODA, японська організація зі сприяння розповсюдженню контенту за кордоном, у відповідь на інцидент заявила, що «в принципі» будь-яке використання ігрових відео вимагає дозволу від власника прав.

Більшість студій в кожному конкретному випадку визначають, скільки контенту гри можуть користувачі розміщувати на YouTube та інших платформах. Nintendo, наприклад, дозволяє публікувати відео ігроладу без наслідків лише авторам, які є учасниками Партнерської програми YouTube.
За матеріалами: ITC.ua
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,3972
  0,1719
 0,43

Курс обміну валют на сьогодні, 10:05
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,0622  0,00 0,01 37,5822  0,01 0,01
EUR 40,0796  0,04 0,11 40,8774  0,05 0,12

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес