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АНАЛІТИКА

YouTube додасть у телевізори 30-секундну рекламу, яку не можна пропустити, та банери під час паузи

14:16 19.05.2023 |

Бізнес, Новини IT

 

Перегляд YouTube на телевізорі може стати більш дратівливим, якщо ви не сплачуєте за відсутність реклами. Як було оголошено на заході YouTube Brandcast, відеохостинг додасть у ролики 30-секундну рекламу без можливості її пропустити. Зміна торкнеться найпопулярнішого контенту.

Глядачі бачитимуть одну 30-секундну рекламу замість двох 15-секундних пауз. Це не означає, що коротші вставки повністю зникнуть. 30-секундні рекламні ролики будуть доступні рекламодавцям через YouTube Select - спеціалізовану рекламну платформу, орієнтовану на 5% найпопулярніших матеріалів. YouTube стверджує, що 70% показів Select припадають на телевізори, що робить їх ідеальною платформою для довшої реклами.

YouTube також оголосив, що починає тестувати рекламу, яка з'являється коли глядач ставить відео на телевізорі на паузу. За інформацією AdWeek, на паузі відображатиметься банер у вигляді рамки навколо відео, який може бути видалений натисканням кнопки «Відхилити».

Представники YouTube не згадали, коли ці зміни будуть запроваджені. Оголошення надійшло за інформацією про боротьбу з блокувальниками реклами. Цікаво, що кілька років тому YouTube скасував 30-секундну рекламу та ввів ті самі здвоєні покази по 15 секунд.
За матеріалами: ITC.ua
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