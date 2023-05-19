Фінансові новини
- |
- 19.05.23
- |
- 14:54
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
YouTube додасть у телевізори 30-секундну рекламу, яку не можна пропустити, та банери під час паузи
Перегляд YouTube на телевізорі може стати більш дратівливим, якщо ви не сплачуєте за відсутність реклами. Як було оголошено на заході YouTube Brandcast, відеохостинг додасть у ролики 30-секундну рекламу без можливості її пропустити. Зміна торкнеться найпопулярнішого контенту.
Глядачі бачитимуть одну 30-секундну рекламу замість двох 15-секундних пауз. Це не означає, що коротші вставки повністю зникнуть. 30-секундні рекламні ролики будуть доступні рекламодавцям через YouTube Select - спеціалізовану рекламну платформу, орієнтовану на 5% найпопулярніших матеріалів. YouTube стверджує, що 70% показів Select припадають на телевізори, що робить їх ідеальною платформою для довшої реклами.
YouTube також оголосив, що починає тестувати рекламу, яка з'являється коли глядач ставить відео на телевізорі на паузу. За інформацією AdWeek, на паузі відображатиметься банер у вигляді рамки навколо відео, який може бути видалений натисканням кнопки «Відхилити».
Представники YouTube не згадали, коли ці зміни будуть запроваджені. Оголошення надійшло за інформацією про боротьбу з блокувальниками реклами. Цікаво, що кілька років тому YouTube скасував 30-секундну рекламу та ввів ті самі здвоєні покази по 15 секунд.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У РНБО уточнили, що Зеленський візьме участь у саміті G7 онлайн
|Українську мову офіційно внесено до системи перекладів Єврокомісії
|США дозволять союзникам передати F-16 Україні – CNN
|Ексголову Верховного суду Князєва заарештували
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Китай став найбільшим у світі експортером автомобілів. Випередив Японію
|YouTube додасть у телевізори 30-секундну рекламу, яку не можна пропустити, та банери під час паузи
|Експерти назвали найнадійніші та найекономніші кросовери 2023 року
|Ford представив абсолютно новий E-Tourneo Courier
|Перший штат у США заборонив TikTok
|США представили концепт унікального експериментального літака X-65 з активним управлінням потоком
Бізнес
|MediaTek має намір інтегрувати графіку NVIDIA в ARM-процесори для смартфонів та ноутбуків у 2024 році
|Нафтогігант Shell використовуватиме нову технологію на основі ШІ для глибоководної розвідки
|Google видалить акаунти, якими не користувалися понад два роки
|Маск не зміг переконати суд зняти заборону на публікацію висловлювань у соціальних мережах без схвалення юристів
|Volkswagen продає російські активи за ціною до 125 мільйонів євро: отримав схвалення Кремля
|Європа розробляє Закон про ШІ, щоб регулювати моделі, такі як ChatGPT. Він встановлює 4 категорії ризику таких систем
|Купівля Microsoft ігрового гіганта Activision за $69 мільярдів: ЄС схвалив угоду