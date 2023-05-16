Маск не зміг переконати суд зняти заборону на публікацію висловлювань у соціальних мережах без схвалення юристів

Американський мільярдер Ілон Маск (Elon Musk) намагався домогтися скасування судового рішення, яке забороняло йому публікувати повідомлення в соціальних мережах, несхвалені юристами. Це рішення діяло з 2018 року і залишиться чинним.

Маск був частково обмежений у висловлюваннях у 2018 році. Тоді він заявив, що має достатньо коштів для приватизації компанії Tesla. Це призвело до різкої зміни курсу цінних паперів американського автовиробника. Однак, мільярдер так і не приватизував компанію, через що постраждало багато інвесторів.

Після цього Ілон Маск зобов'язався погоджувати ключові заяви з юристами. Такий крок не допоміг йому втриматися на посаді голови ради директорів Tesla. На додачу до цього американський мільярдер виплатив два штрафи на загальну суму $40 млн.

У суді глава Tesla хотів довести упереджене ставлення до себе з боку Комісії з цінних паперів та бірж США. Маск вважає, що американський регулятор порушує свободу слова. Незважаючи на це, Апеляційний суд США з федерального округу в Нью-Йорку ухвалив рішення залишити обмеження чинними.