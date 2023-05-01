Технології та ШІ змінять роботу майже для чверті всіх працівників у світі – звіт

Глобальні ринки праці готуються до нової ери турбулентності, оскільки такі технології, як штучний інтелект, прискорюють занепад канцелярської роботи, одночасно збільшуючи попит на фахівців з технологій та кібербезпеки.

Про це йдеться у звіті, опублікованому у понеділок на Всесвітньому економічному форумі в Женеві, пише Bloomberg.

Відповідно до звіту, протягом наступних п'яти років майже чверть усіх робочих місць зміниться в результаті впровадження штучного інтелекту, оцифрування та інших економічних змін, таких як перехід на "зелену" енергетику та перепрофілювання ланцюгів поставок.

Хоча в дослідженні очікується, що ШІ призведе до "значних змін на ринку праці", чистий вплив більшості технологій буде позитивним протягом наступних п'яти років, оскільки аналітика великих даних, управлінські технології та кібербезпека стануть найбільшими рушіями зростання зайнятості.

"Поява додатків зі штучним інтелектом, таких як ChatGPT, які використовують машини для імітації людських міркувань і вирішення проблем, матиме особливо помітний вплив, витісняючи і автоматизуючи багато ролей, пов'язаних з міркуваннями, спілкуванням і координацією", - йдеться в доповіді.

Близько 75% опитаних компаній заявили, що планують впроваджувати технології штучного інтелекту протягом наступних п'яти років, що, за їхніми прогнозами, призведе до скорочення до 26 мільйонів робочих місць на діловодних і адміністративних посадах - касирів, працівників, що займаються введенням даних і бухгалтерським обліком.

У дослідженні ВЕФ було опитано понад 800 компаній, в яких сукупно працюють 11,3 мільйона працівників у 45 країнах з усього світу.

Наразі штучний інтелект залишається меншою загрозою для трудових перспектив, ніж інші макроекономічні фактори, такі як уповільнення економічного зростання, дефіцит пропозиції та інфляція, йдеться у звіті.

Можливості для створення робочих місць, ймовірно, з'являться завдяки інвестиціям, які сприятимуть "зеленому" переходу бізнесу і широкій переорієнтації глобальних ланцюгів поставок.