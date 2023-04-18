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Дональд Трамп заробив до $1 млн на своїй NFT-колекції

17:43 17.04.2023 |

Бізнес

Дональд Трамп заробив до $1 млн на своїй NFT-колекції

 

З продажу карток з NFT-колекції Дональда Трампа експрезидент США заробив від $100 001 до $1 млн. Про це пише CoinDesk.

Видання посилається на заяву політика до Управління службової етики в державних органах США.

Серія Trump Digital Trading Cards із 45 000 колекційних токенів вийшла в грудні 2022 року. Кожна картка продавалася за $99. Їх розкупили протягом доби.

На картках зображено експрезидента США в різних образах, зокрема у вигляді супергероя з очима-лазерами.

Згідно з CryptoSlam, загальний обсяг продажів Trump Digital Trading Cards перевищив $19 млн. За даними OpenSea, 65% власників NFT із колекції Трампа володіють лише одним токеном, ще 23% - двома-трьома.
За матеріалами: forklog.com.ua
 

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