Де працює штучний інтелект? Лише у США для технології виділили майже 800 тисяч вакансій

Фірми венчурного капіталу та великі технологічні компанії вклали мільярди доларів у технологію штучного інтелекту, і ці гроші підтримали майже 800 000 вакансій, пов'язаних зі штучним інтелектом у США у 2022 році, згідно з дослідженням Стенфордського університету.

Дані увійшли до звіту Інституту про індекс штучного інтелекту за 2023 рік, який зібрав інформацію з усієї галузі про інвестиції, зайнятість, вплив на навколишнє середовище та етичні наслідки використання ШІ. За цими даними, у 2022 році Каліфорнія утримувала першість як найкращий штат для наймання кадрів, пов'язаних зі штучним інтелектом - із понад 142 000 вакансій.

І це не дивно, оскільки Каліфорнія є батьківщиною Microsoft, яка підтримує OpenAI, а також технологічних компаній, які беруть активну участь в ШІ-перегонах, такі як Google і Meta. Штати з найбільшою кількістю населення також лідирували у турнірній таблиці - Техас, Нью-Йорк і Флорида. Однак ті регіони, які зазвичай не відносять до технологічних центрів, також відзначились у рейтингу.

Інфографіка CNBC

У середньому 1,5% вакансій у будь-якому штаті пов'язані зі штучним інтелектом. Але у Вашингтоні, округ Колумбія, наприклад, майже 3% оголошень про роботу стосувалися штучного інтелекту, що майже вдвічі перевищує середній показник по країні. Такі менші штати, як Делавер (2,66%) і Арканзас (2,03%), також отримали вищий показник за середні дані по країні.

У звіті зазначено, що академічна співпраця в дослідженнях штучного інтелекту була нижчою порівняно з дослідженнями приватної галузі. США та Китай продовжували лідирувати у спільних дослідженнях - зв'язок, який розвивався з 2010 року, але сповільнився у 2021-му. У звіті зазначається, що у 2022 році неакадемічні дослідження приватних компаній або аналітичних центрів призвели до створення у 10 разів більшої кількості ШІ-моделей, ніж академічні.