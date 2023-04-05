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Найбагатшою людиною світу за версією Forbes став глава Louis Vuitton
09:38 05.04.2023 |
Першу позицію в рейтингу найбагатших людей за версією журналу Forbes посів керівник та найбільший акціонер групи компаній Louis Vuitton, що випускає предмети розкоші, Бернар Арно, змістивши на другу сходинку засновника компанії SpaceX Ілона Маска.
Про це повідомляється на сайті Forbes, передає Укрінформ.
* Як зазначається, француз Арно вперше очолив рейтинг. Його статки оцінюються у 211 млрд доларів. Він єдиний бізнесмен у рейтингу, чий капітал перевищує 200 млрд доларів.
* На другому місці рейтингу найбагатших людей планети за версією Forbes опинився американський мільярдер родом із ПАР Ілон Маск ($180 млрд), власник автомобільної компанії Tesla, космічної компанії SpaceX, соціальної мережі Twitter.
* Третю сходинку посідає власник корпорації Amazon американець Джефф Безос ($114 млрд).
* На четвертому місці у списку - американець Ларрі Еллісон (107 млрд), співзасновник компанії Oracle - великого виробника та постачальника програмного забезпечення для бізнесу та серверного обладнання.
* П'яте місце посідає американець Воррен Баффетт ($106 млрд), голова інвестиційного конгломерату Berkshire Hathaway, який володіє десятками високоприбуткових компаній із різних секторів економіки (від виробництва батарей до мереж фастфуду).
До рейтингу також потрапили п'ятеро українських доларових мільярдерів. Найбагатшим українцем залишається Рінат Ахметов, оцінка його статків зросла з квітня минулого року на $1,5 млрд - до $5,7 млрд. Далі йдуть Віктор Пінчук ($2,1 млрд), Вадим Новинський ($1,4 млрд), Костянтин Жеваго ($1,3 млрд) та Геннадій Боголюбов ($1,1 млрд).
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