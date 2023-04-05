Світовий арт-ринок зріс на 3% у 2022 році - доповідь

Світовий ринок предметів мистецтва виріс на 3% у 2022 році, випливає із щорічної доповіді Art Basel та UBS Global Art Market Report.

Торік продаж творів мистецтва становив $67,8 млрд, перевищивши показник допандемійного 2019 року ($64,4 млрд) і впритул наблизившись до рекордного рівня 2014 року ($68,2 млрд).

Продаж на відкритих торгах знизився на 1% - до $26,8 млрд, зокрема через скасування низки аукціонів у Китаї. У дилерському бізнесі показник підвищився на 7% - до $37,2 млрд, зокрема завдяки ярмаркам, частка яких у продажах збільшилася до 35% з 27% роком раніше.

Лідером з продажу серед регіонів знову стали США (45%), за якими розташувалися Велика Британія (18%) і КНР (17%).

Автор доповіді Клер Макендрю, слова якого наводить MarketWatch, вказала на "великий позитивний фактор в особі США та великий негативний в особі Китаю", які загалом нівелювали один одного. Американський арт-ринок відновлюється після суттєвого спаду в період пандемії коронавірусу і 2022 року оновив свій максимум, збільшившись на 8% - до $30,2 млрд.

