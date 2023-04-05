Фінансові новини
- |
- 05.04.23
- |
- 01:51
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Світовий арт-ринок зріс на 3% у 2022 році - доповідь
16:43 04.04.2023 |
Світовий ринок предметів мистецтва виріс на 3% у 2022 році, випливає із щорічної доповіді Art Basel та UBS Global Art Market Report.
Торік продаж творів мистецтва становив $67,8 млрд, перевищивши показник допандемійного 2019 року ($64,4 млрд) і впритул наблизившись до рекордного рівня 2014 року ($68,2 млрд).
Продаж на відкритих торгах знизився на 1% - до $26,8 млрд, зокрема через скасування низки аукціонів у Китаї. У дилерському бізнесі показник підвищився на 7% - до $37,2 млрд, зокрема завдяки ярмаркам, частка яких у продажах збільшилася до 35% з 27% роком раніше.
Лідером з продажу серед регіонів знову стали США (45%), за якими розташувалися Велика Британія (18%) і КНР (17%).
Автор доповіді Клер Макендрю, слова якого наводить MarketWatch, вказала на "великий позитивний фактор в особі США та великий негативний в особі Китаю", які загалом нівелювали один одного. Американський арт-ринок відновлюється після суттєвого спаду в період пандемії коронавірусу і 2022 року оновив свій максимум, збільшившись на 8% - до $30,2 млрд.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|США оголосили пакет допомоги для України на 2,6 млрд доларів
|Питання ПДЧ в НАТО для України зняте з порядку денного - Кулеба
|Зброя і членство в Альянсі: Кулеба розповів, про що говорили на Комісії Україна-НАТО
|Міністри НАТО підтримали створення багаторічної програми підтримки України – Столтенберг
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Гейтс вважає, що заклики призупинити розвиток ШІ «не вирішать проблем»
|Китай поступово витісняє світових автовиробників зі свого ринку – Bloomberg
|Австралія долучається до заборони TikTok держслужбовцям
|Світовий арт-ринок зріс на 3% у 2022 році - доповідь
|Британія оштрафувала TikTok майже на $16 млн за зловживання даними дітей
|SpaceX ввела на орбіту 10 супутників для відстеження гіперзвукової зброї
|OPPO Find X6 Pro став найпотужнішим смартфоном у світі - але він лише на 30% продуктивніший, ніж Redmi Note 12 Turbo за $290
Бізнес
|Virgin Orbit Бренсона подала на банкрутство
|Ютубер змусив ChatGPT генерувати ключі Windows 95
|Власник UFC купує реслінг-лігу WWE. Об'єднану компанію оцінили у $21 млрд
|Xiaomi представила «пауербанк для інтернету» ємністю 4, 8 і 16 гігабайт
|Федоров розповів, чи планують в Україні обмежити TikTok
|Одна з найпопулярніших програм для покупок у Китаї може шпигувати за користувачами, - CNN
|Google у 2022р. удвічі збільшила фінансування українських IT-стартапів - до $10 млн