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Власник UFC купує реслінг-лігу WWE. Об'єднану компанію оцінили у $21 млрд
19:45 03.04.2023 |
Американський холдинг Endeavor Group Holdings, який проводить бійцівські змагання Ultimate Fighting Championship, оголосив про придбання World Wrestling Entertainment - провідної компанії у світі професійного реслінгу. Про це повідомляється у пресрелізі Endeavor.
Холдинг планує об'єднати обидва турніри в рамках однієї публічної компанії, яка оцінюється у $21 млрд. Вона ще не має назви, але планується, що її акції торгуватимуться на біржі під тикером TKO ("технічний нокаут").
Endeavor володітиме у новому бізнесі мажоритарною часткою 51%, решту 49% контролюватимуть нинішні акціонери World Wrestling Entertainment на чолі з Вінсом Макменом.
Сторони в рамках угоди оцінили UFC у $12,1 млрд, а WWE - у $9,3 млрд.
Об'єднану компанію очолить Арі Емануель, генеральний директор Endeavour.
77-річний Макмен, який керував лігою WWE протягом чотирьох десятиліть, продовжить брати участь в об'єднаній компанії як голова ради директорів.
Макмен заявив, що угода - "безсумнівно найкращий результат для наших акціонерів та інших зацікавлених осіб".
UFC (Ultimate Fighting Championship) - американська міжнародна професійна організація зі змішаних бойових мистецтв (MMA).
World Wrestling Entertainment (WWE) - американською компанія, що займається професійним реслінгом та пов'язаними з ним розважальними шоу.
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