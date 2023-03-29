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АНАЛІТИКА

Pepsi представила новий логотип

13:44 29.03.2023 |

Бізнес

Pepsi представила новий логотип

 

Американська компанія PepsiCo вирішила змінити логотип свого основного напою Pepsi, повернувшись до класичного червоно-біло-синього глобуса з хвилястими лініями, який використовувався з 1950-х років до ребрендингу в 2008 році. Про це компанія повідомила на своєму сайті.


Напис Pepsi повернули всередину кола на білу смугу, але тепер він буде не синім, як у 90-х роках, чи білим, як останні десятиліття, а чорним.

Pepsi представила новий логотип

 

Новий логотип та візуальну айдентику Pepsi почнуть впроваджувати з осені 2023 року в Північній Америці, а у 2024 році новий логотип почнуть використовувати по всьому світу.

Pepsi представила новий логотип

 
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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