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Pepsi представила новий логотип
13:44 29.03.2023 |
Американська компанія PepsiCo вирішила змінити логотип свого основного напою Pepsi, повернувшись до класичного червоно-біло-синього глобуса з хвилястими лініями, який використовувався з 1950-х років до ребрендингу в 2008 році. Про це компанія повідомила на своєму сайті.
Напис Pepsi повернули всередину кола на білу смугу, але тепер він буде не синім, як у 90-х роках, чи білим, як останні десятиліття, а чорним.
Новий логотип та візуальну айдентику Pepsi почнуть впроваджувати з осені 2023 року в Північній Америці, а у 2024 році новий логотип почнуть використовувати по всьому світу.
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