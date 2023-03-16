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АНАЛІТИКА

Продано один із найдорожчих скінів у Counter-Strike: Global Offensive. Його вартість склала 160 тисяч доларів

14:22 16.03.2023 |

Бізнес, Новини IT

Продано один із найдорожчих скінів у Counter-Strike: Global Offensive. Його вартість склала 160 тисяч доларів

 

Вартість рідкісних скінів у Counter-Strike: Global Offensive сягає тисяч, а то й кількох десятків тисяч доларів.

І незважаючи на високу ціну, завжди знайдуться люди, готові їх купити.

У понеділок популярний блогер Джейк Лакі (Jake Lucky) повідомив, що на китайській платформі BUFF163 був проданий один із найрідкісніших скінів АК-47 під назвою Wild Lotus.

Він складається з чотирьох голографічних наліпок Reason Gaming, які можна було отримати під час чемпіонату EMS One Katowice 2014. Наразі ці наліпки є раритетом, їх неможливо купити, тому ціна однієї починається від $39 тис., а вищезгаданий автомат був проданий за 160 тисяч доларів.


Для тих, хто не в курсі

Wild Lotus не є найдорожчим скіном.

Восени 2022 року один із колекціонерів виставив на продаж StatTrak для AK-47 і запросив за нього стартову ціну в $400 тис. Власник запевняє, що отримав уже кілька привабливих пропозицій.
За матеріалами: gagadget.com
 

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