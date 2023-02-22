Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Саудівській Аравії зводять гігантський кубоподібний хмарочос, який зможе вмістити 20 Емпайр-Стейт-Білдінг

11:46 22.02.2023 |

Бізнес

У Саудівській Аравії зводять гігантський кубоподібний хмарочос, який зможе вмістити 20 Емпайр-Стейт-Білдінг

 

Саудівська Аравія створює амбітний проєкт під назвою Mukaab - кубоподібний хмарочос, який досягне висоти в 400 метрів (це ставить його на 41 місце в рейтингу найвищих будівель у світі) та отримає внутрішню площу 2 км² - цього, за словами Державного інвестиційного фонду уряду Саудівської Аравії, достатньо, щоб вмістити 20 Емпайр-Стейт-Білдінг (102-поверховий хмарочос на Манхеттені в Нью-Йорку).


Екстер'єр будівлі натхнений традиційною ісламською архітектурою. На даху хмарочоса розмісять сад, а всередині - велику спіральну вежу.

«Mukaab стане місцем гостинності преміумкласу з безліччю точок роздрібної торгівлі, культурних і туристичних пам'яток, а також житлових і готельних блоків, комерційних площ і місць для відпочинку», - пояснюють у Державному інвестиційному фонді уряду Саудівської Аравії.

У Саудівській Аравії зводять гігантський кубоподібний хмарочос, який зможе вмістити 20 Емпайр-Стейт-Білдінг

 

Також у будівлі розмістять гігантські голографічні фігури, що зображатимуть дивні підводні та фантастичні сцени.

Mukaab буде центральною частиною великої забудови в місті Ер-Ріяд під назвою New Murabba, яка включатиме тисячі нових будинків, готелів і торгових площ, а також офісів і розважальних закладів, театру й університету технологій і дизайну.

Проєктом займається компанія New Murabba Development Company, яку очолює наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед ібн Салман. Очікується, що будівництво кубоподібного хмарочосу буде завершено до 2030 року.

Нині Саудівська Аравія переважає справжній будівельний бум. Раніше країна анонсувала проєкт The Line - хмарочос у пустелі висотою 500 м, шириною 200 м, та головне - протяжністю 170 км. Кажуть, що в ньому зможуть розміститися 9 мільйонів людей (майже все населення Нью-Йорка).

Ще одна ініціатива - гігапроєкт Qiddiya з неймовірною площею 334 км², задуманий як нова столиця розваг, спорту та мистецтва Саудівської Аравії - очікується, що його буде завершено до 2030 року.

За матеріалами: ITC.ua
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,9840
  0,0402
 0,10

Курс обміну валют на сьогодні, 10:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,2012  0,10 0,26 39,8879  0,09 0,22
EUR 41,3006  0,18 0,43 42,3245  0,12 0,28

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес