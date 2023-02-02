Криптохакери торік вкрали рекордні $3,8 мільярди, у лідерах – групи з КНДР

Минулий рік став найгіршим за всю історію крадіжок криптовалют - хакери викрали 3,8 млрд дол США на чолі зі зловмисниками, повʼязаними з Північною Кореєю.

Про це пише Reuters із посиланням на звіт американської аналітичної компанії Chainalysis, що спеціалізується на блокчейні.

У звіті Chainalysis йдеться про хакерську активність, яка "то зростала, то спадала" протягом року, з "величезними сплесками" в березні і жовтні. Жовтень став найбільшим місяцем за всю історію для злому криптовалют, коли в результаті 32 окремих атак було викрадено $775,7 млн.

"Ринок криптовалют похитнувся у 2022 році, оскільки апетит до ризику зменшився, а різні криптовалютні фірми зазнали краху. Інвестори зазнали великих збитків, а регулятори посилили заклики до посилення захисту прав споживачів", - пише агентство.

При цьому хакери, повʼязані з Північною Кореєю, зокрема, кіберзлочинний синдикат Lazarus Group, були найбільш активними, викравши за допомогою численних кібератак торік близько $1,7 млрд.

Північна Корея заперечує звинувачення у хакерстві або інших кібератаках.

На думку групи експертів, які здійснюють моніторинг санкцій ООН, Північна Корея все більше покладається на хакерство для фінансування своїх ракетних програм і програм з виробництва ядерної зброї, особливо в умовах скорочення публічно оголошеної торгівлі через санкції та локдауни, спричинені COVID-19.