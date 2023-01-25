Джастін Бібер продав права на свої пісні за $200 млн

Американський співак Джастін Бібер продав права на свої пісні компанії Hipgnosis Songs Capital. Вартість угоди оцінюється у $200 млн, пишуть Billboard і Variety.

Hipgnosis придбала 100% частки Бібера у правах на публікацію, мастерси (оригінали пісень) та суміжних правах на 290 пісень, випущених ним до 31 грудня 2021 року, зокрема такі хіти, як Baby чи Sorry. Це означає, що Hipgnosis отримуватиме гроші щоразу, коли будь-яка пісня Бібера відтворюватиметься публічно.

Мастерси, які були записані під лейблом Universal Music Group, продовжать управлятися компанією.

28-річний Бібер - один з найбільш продаваних виконавців XXI сторіччя.

Багатомільйонні інвестиції в музику стали популярними протягом останніх кількох років у зв'язку зі збільшенням популярності потокових сервісів та перспективою багаторічного росту доходів від прослуховування пісень.

Боб Ділан, Пол Саймон, Стіві Нікс, Шакіра, Стінг, Ніл Янг, Брюс Спрінгстін та багато інших зірок продали всі або частину своїх пісень за контрактами, вартість яких сягає сотень мільйонів доларів.

Минулого року Hipgnosis Songs Capital придбала права на пісні Джастіна Тімберлейка за $100 млн.