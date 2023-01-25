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АНАЛІТИКА

Середня зарплата українських тестувальників за останні пів року не змінилася і становить $2000

14:54 25.01.2023 |

Бізнес, Новини IT

 

Профільний ресурс DOU.UA провів аналогічне дослідження серед тестувальників. Для підготовки звіту було проаналізовано 2364 анкети QA-фахівців.

Середня зарплата українських тестувальників за останні пів року не змінилася і становить $2000

 

Середня зарплата тестувальників за останні пів року не змінилася і становить $2000. Виняток - зарплати техлідів, які після літнього падіння збільшилися на $100, і зарплати мідлів, які зменшилися на $50. Бонуси не мають особливого впливу на зарплати QA: їх отримують тільки 20% фахівців, і медіанний розмір бонусів у тих, хто їх отримує, - $61 на місяць. 1% найбільш високооплачуваних QA-фахівців отримують від $6500; 1% найдорожчих AQA - від $7950, Manual - від $4580. У досвідчених тестувальників зросли зарплати в четвертому кварталі, тобто збільшилася різниця в зарплатах найбільш і найменш оплачуваних фахівців одного рівня.

Середня зарплата українських тестувальників за останні пів року не змінилася і становить $2000

 

В Україні найвищі середні зарплати мають QA в Києві й області ($2200), Львові й області ($2000) і Чернівцях та області ($2000). У Києві й Дніпрі найвищі зарплати в Automation QA: $3363 і $3350 проти $3000 по Україні загалом, а зарплати Manual QA на середньому рівні ($1500). У Львові найвищі компенсації у Manual QA ($1600), а в AQA - на середньому рівні ($3000).

Середня зарплата українських тестувальників за останні пів року не змінилася і становить $2000

 

Найвищі зарплати наразі у тестувальників, які нині перебувають за кордоном: медіана - $2500. Це стосується як AQA (середня зарплата $4300 проти $3000 у тих, хто зараз в Україні), так і Manual QA ($1917 проти $1500). За кордон частіше виїжджали досвідчені фахівці, що вплинуло на медіанні зарплати: 46% QA, які нині за кордоном, мають рівень Senior+ проти 32% серед тих, хто перебуває в Україні.

Середня зарплата українських тестувальників за останні пів року не змінилася і становить $2000

 

Середні зарплати Automation QA продовжили зростати: +$85 за пів року. Передусім це стосується досвідчених фахівців: на $100, до $2600, у Middle і на $400, до $4300, у Senior. Зарплати джунів, навпаки, знизилися на $100, до $900. Середні зарплати Manual QA практично не змінилися: на $50 зросла зарплата Junior, в інших - без змін. Досвідченим фахівцям у General QA в другому півріччі стали більше платити: +$300 у рівня Senior, +$125 у Team Lead. Зарплати джунів і мідлів навіть дещо впали на $50 і $100 відповідно.

Середня зарплата українських тестувальників за останні пів року не змінилася і становить $2000

 

Найвищі медіанні зарплати у QA-фахівців, які використовують C# / .NET ($3000), TypeScript ($3000) і Java ($2950). У тих, хто обирає Python і javascript, вони нижчі: $2700 і $2500. Зарплати тих, хто використовує TypeScript, Python і Java, в другому півріччі 2022 року продовжували зростати: TypeScript +$250, Python +$100 і Java +$50. Передусім у фахівців рівня Middle+. Середня зарплата тестувальників, які обирають C# / .NET, зменшилася на $200 і повернулася на рівень грудня 2021 року. У QA, які використовують javascript, компенсації продовжують знижуватися - на $50 за пів року. Основною мовою QA залишається Java. Для 37% в AQA це основна мова. Далі - Python і javascript.

Середня зарплата українських тестувальників за останні пів року не змінилася і становить $2000

 

Різниця в зарплатах між Manual QA й Automation QA практично не помітна в перший рік роботи, але з'являється вже протягом другого року. Після трьох років роботи різниця в медіанних зарплатах фахівців цих спеціалізацій перевищує $1000. Рівень володіння англійською мовою прямо впливає на зарплату як початківців, так і досвідчених фахівців: медіанні зарплати тих, хто знає англійську на хорошому рівні, вищі, ніж зарплати тих, хто її не знає чи знає погано.

Середня зарплата українських тестувальників за останні пів року не змінилася і становить $2000

 

Медіанні зарплати тестувальниць, які спеціалізуються на AQA і General QA, менші за зарплати тестувальників. У жінок AQA середня зарплата становить $3000 проти $3325 у чоловіків. В General QA - $2450 проти $3000. Найбільше відрізняються медіанні зарплати досвідчених фахівців: у Senior і Team Lead різниця може сягати $500-700. Причини цього складно однозначно визначити: це може бути пов'язано не тільки зі статтю фахівців, а й особливостями їхньої кваліфікації, роботи чи компанії. У Manual QA різниця у компенсаціях чоловіків і жінок менш помітна. Медіанні зарплати чоловіків і жінок не відрізняються ($1500), проте є невелика різниця в медіанних зарплатах досвідчених фахівців: чоловіки-тимліди отримують на $150 більше, ніж жінки на тій самій позиції.

Тестувальники поступово повертаються до Києва: якщо влітку тут жили 24% QA, то в грудні вже 37% (до повномасштабної війни - 42%).

За матеріалами: ITC.ua
 

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