Фінансові новини
- |
- 17.01.23
- |
- 16:16
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Найбільший виробник предметів розкоші LVMH вперше досяг капіталізації в 400 мільярдів євро
14:06 17.01.2023 |
Акції Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) піднялися до нового рекордного максимуму у вівторок, у результаті чого ринкова капіталізація групи вперше досягла 400 мільярдів євро.
Про це пише Reuters.
Зазначається, що LVMH закріпила своє лідерство в якості найдорожчої компанії Європи.
"Як і інші компанії в сфері розкоші, які сильно залежать від Китаю, LVMH виграла в цьому році від швидкого відновлення другої найбільшої економіки світу. Однак деякі аналітики заявили, що подальший приріст вартості акцій може стати важчим для досягнення", - пише агентство.
Згідно з розрахунками Reuters, заснованими на даних Refintiv, акції виросли на 0,4% до історичного максимуму в 795,7 євро, що дало групі ринкову вартість трохи вище 400 мільярдів євро.
До 08:46 за Гринвічем вони змінили курс і подешевшали на 0,5%.
Раніше в цьому місяці голова групи LVMH Бернар Арно провів перестановки в топ-менеджменті групи, призначивши свою дочку Дельфіну на посаду керівника Christian Dior і назвавши нового боса Louis Vuitton.
За даними Bloomberg Billionaires Index, статки Арно оцінюються в 186 млрд дол - він є найбагтшою людиною світу. Далі йдуть Ілон Маск (132 млрд дол) та Джефф Безос (121 млрд дол).
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Британія окрім танків передасть Україні ракети, 100 тисяч снарядів, безпілотники та бронетранспортери Bulldog
|Порятунок в обмін на реформи: за яких умов Київ отримає гроші ЄС та США у 2023 році
|Ти мені вже не дружок: Як Бойко забирав мандат у Медведчука
|Уряд Британії підтвердив, що передасть Україні 14 танків Challenger 2 і близько 30 САУ AS90
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Більше половини багатств на планеті належить 81 мільярдеру - Oxfam
|Найбільший виробник предметів розкоші LVMH вперше досяг капіталізації в 400 мільярдів євро
|Маск постане перед судом за повідомлення про плани зробити Tesla непублічною компанією
|Jeep Avenger отримав нагороду «Автомобіль року» в Європі
|Без фреону та шкоди довкіллю. Вчені розробили альтернативний метод охолодження — іонокалоричний
|Мудрик за рекордні в історії українського футболу гроші став футболістом «Челсі»
Бізнес
|Suzuki офіційно представила 5-дверний Jimny
|Безпілотники зможуть літати вічно - китайські вчені протестували дрон із лазерним живленням
|iQOO Z6 став найпотужнішим у світі недорогим смартфоном за версією AnTuTu - у топ-3 є Honor і Xiaomi
|iQOO Neo 7 SE - найпотужніший смартфон середнього рівня за версією AnTuTu
|Dell має намір відмовитися від вироблених у Китаї чіпів до 2024р.
|Vall-E - нова модель ШІ Microsoft, яка імітує будь-який людський голос на основі всього 3-секундного оригіналу
|Peugeot продемонструвала концепт Inception