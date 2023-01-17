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АНАЛІТИКА

Найбільший виробник предметів розкоші LVMH вперше досяг капіталізації в 400 мільярдів євро

14:06 17.01.2023 |

Бізнес

 

Акції Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) піднялися до нового рекордного максимуму у вівторок, у результаті чого ринкова капіталізація групи вперше досягла 400 мільярдів євро.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що LVMH закріпила своє лідерство в якості найдорожчої компанії Європи.

"Як і інші компанії в сфері розкоші, які сильно залежать від Китаю, LVMH виграла в цьому році від швидкого відновлення другої найбільшої економіки світу. Однак деякі аналітики заявили, що подальший приріст вартості акцій може стати важчим для досягнення", - пише агентство.

Згідно з розрахунками Reuters, заснованими на даних Refintiv, акції виросли на 0,4% до історичного максимуму в 795,7 євро, що дало групі ринкову вартість трохи вище 400 мільярдів євро.

До 08:46 за Гринвічем вони змінили курс і подешевшали на 0,5%.

Раніше в цьому місяці голова групи LVMH Бернар Арно провів перестановки в топ-менеджменті групи, призначивши свою дочку Дельфіну на посаду керівника Christian Dior і назвавши нового боса Louis Vuitton.

За даними Bloomberg Billionaires Index, статки Арно оцінюються в 186 млрд дол - він є найбагтшою людиною світу. Далі йдуть Ілон Маск (132 млрд дол) та Джефф Безос (121 млрд дол).
За матеріалами: Економічна правда
 

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