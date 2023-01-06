Forbes представив п'ятірку мільярдерів із найбільшими втратами за минулий рік

Видання Forbes оприлюднило п'ятірку мільярдерів, які найбільше втратили у 2022 році. Очолив список американський бізнесмен, засновник Tesla та SpaceX Ілон Маск.

Як пише видання, багато в чому скорочення статків Маска пов'язане з падінням акцій Tesla, яке почалося 2021 року і прискорилося на тлі новин про покупку мільярдером соціальної мережі Twitter наприкінці жовтня 2022 року за $44 млрд.

На другому місці за втратами розташувався власник Amazon Джефф Безос, який через падіння акцій своєї компанії на 50% втратив $85 млрд.

Очільник Meta Марк Цукерберг втратив $77 млрд після здешевлення акцій соцмережі Facebook на 64%.

Закривають п'ятірку співзасновники Google (тепер компанія називається Alphabet) Ларрі Пейдж і Сергій Брін, які втратили майже $45 млрд кожен, оскільки акції Alphabet впали в 2022 році на 39%.

Як повідомлялося, Ілон Маск став першою людиною у світі, яка втратила понад $200 млрд.