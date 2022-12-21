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АНАЛІТИКА

У США продали джинси за 114 тисяч доларів. Що з ними не так

17:03 21.12.2022 |

Бізнес

 Бі-бі-сі

165-річні джинси часів Золотої лихоманки продали на аукціоні за 114 тисяч доларів. Їх знайшли на борту пароплава, що затонув 1857 року недалеко від узбережжя Північної Кароліни.

Білі штани мають гульфик з п'ятьма ґудзиками і, як вважають, належали золотостарателю.

За даними Holabird Western Americana Collections, джинси були серед 270 предметів доби Золотої лихоманки, які продали на загальну суму у майже мільйон доларів.

Аукціон відбувся у місті Ріно, штат Невада (США).

"Для нас ці джинси - як перший прапор на Місяці. Історична подія в історії Сполучених Штатів", - зазначив Дуайт Менлі, старший партнер California Gold Marketing Group, якій належали артефакти з затонулого судна.

"Нам вдалося точно визначити їхній вік. У світі не існує більш ранніх моделей, що застібаються на п'ять ґудзиків", - додав він.

Робочі штани старателя були в скрині, що лежала на дні Атлантичного океану у затонулому судні "Сентрал Америка", відомому також як "Золотий корабель".

У вересні 1857 року пароплав потрапив у сильний шторм, 425 з 578 пасажирів загинули.

Разом з пасажирами затонула 21 тонна золотих злитків та інші цінні артефакти. Понад століття вони (деякі речі досі перебувають у сейфах і валізах пасажирів) були поховані на глибині 2 200 метрів.

Вперше уламки пароплава виявили 1988 року.

Боб Еванс, керівник наукової експедиції з підйому судна, заявив, що, на перший погляд, усі ці експонати можуть здатися звичайними, проте вони дозволяють зрозуміти особливості повсякденного життя пасажирів та членів екіпажу - від золотодобувачів до забезпечених представників вищого товариства Сан-Франциско.

За словами аукціонного дому, ці робочі штани належали Джону Дементу, чоловіку з Орегону, який, можливо, купив їх у Сан-Франциско.

Представники аукціону кажуть, що гульфик з п'ятьма ґудзиками переконливо свідчить про те, що джинси могли бути раннім зразком робочих штанів виробництва компанії Levi Strauss.

Гульфик "майже ідентичний сучасним моделям Levis - за стилем, формою та розміром ґудзиків", додають аукціоністи.

Однак фахівці розходяться в думці щодо приналежності цих штанів творцю сучасних синіх джинсів, оскільки Levi Strauss пошив першу пару синіх джинсів у Сан-Франциско 1873 року, за 16 років після кораблетрощі.

Це підтвердила історик і директор архіву Levi Strauss Трейсі Панек: "між Levi Strauss & Co і аукціонними штанами Reno немає жодного зв'язку".

"Штани зроблені не з синьої джинсової тканини, й багато років до того, як Levi Strauss запатентував свої сині джинси", - сказала вона ВВС, додавши, що штани на ґудзиках були звичайним явищем у 19 столітті.
 

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