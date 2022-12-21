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Статки Ілона Маска тануть: за рік втратив $122 млрд
16:44 21.12.2022 |
Статки Ілона Маска за рік скоротилися на $122,6 млрд, що перевищує суму, яку він заробив у 2021 році на піку зростання акцій Tesla. Про це пише Bloomberg.
Тільки за вчора, 20 грудня, Маск втратив $7,7 млрд через найбільш різке падіння вартості акцій Tesla з жовтня.
Згідно з Bloomberg Billionaires Index, статки генерального директора Tesla скоротилися до $147,7 млрд, що є найнижчим показником за більш ніж два роки.
Статки Маска в основному забезпечується акціями та опціонами Tesla. Маск використав свою частку в Tesla для покупки соцмережі Twitter у жовтні. Це викликало невдоволення акціонерів автокомпанії, які бачать зв'язок між падінням ринкової вартості Tesla та покупкою Маском Twitter.
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