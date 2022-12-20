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АНАЛІТИКА

Український виробник паперу з опалого листя отримав 2,5 мільйона євро від ЄС на будівництво фабрики

08:59 20.12.2022 |

Бізнес

 

Український екостартап Releaf Paper, що розробив технологію виробництва паперу з опалого листя, став переможцем програми EIC Accelerator 2022 від Єврокомісії.

Про це Forbes повідомили співзасновники компанії.

Загальна вартість будівництва власної фабрики - 3,5 млн євро. Із них 2,5 млн вро профінансується грантом Єврокомісії, ще 1 млн євро Releaf Paper планує залучити у вигляді позики в одному із французьких банків.

Грантова програма розрахована на два роки, її реалізація почнеться у квітні 2023 року.

Додатково стартап отримав рекомендації на подальші інвестиції від Єврокомісії на ще дві фабрики загальною сумою щонайменше 8 млн євро. Їх мають схвалити окремо.

Для будівництва першої фабрики стартап розглядає Францію, Фінляндію та Україну. Ймовірні локації для ще двох виробництв - Німеччина та Польща.

Releaf Paper - заснований у 2020 році український екостартап, основний продукт - папір і паперові пакети, що виготовляються без використання деревини. Технологію виробництва паперу з опалого листя придумав на той час 17-річний школяр із Закарпаття Валентин Фречка. Компанію він запустив із бізнес-партнером Андрієм Варцабою, перші продажі стартували у травні 2021 року.

Власного виробництва Releaf Paper не має - спершу папір виготовляли на потужностях Житомирського картонного комбінату, наразі - на Луцькому картонному комбінаті. На промислові обсяги виробництва стартап ще не вийшов.

У грудні 2021 року у Фречки змінився бізнес-партнер, нині другий співзасновник компанії - колишній топменеджер Lenovo Олександр Соболенко. В українській юрособі стартапу - НВП "Ре-Ліф Технолоджи" - йому належить 25%, свідчать дані із відкритих реєстрів. Частки у запущеній у травні 2022 року французькій Releaf Paper France SAS поділені 50 на 50. Варцаба вийшов із проєкту.

Серед замовників Releaf Paper в Україні - L'Oreal, Samsung, Weleda, Schneider Electric. У вересні 2022 року стартап запустив продажі у Європі - покупцям відвантажують вироблену в Україні продукцію зі складу у Словаччині.

Станом на грудень 2022 року в команді Releaf Paper 10 людей. Наступного року засновники планують подвоїти штат, до середини 2024 року - мати до 35 співробітників.

EIC Accelerator - грантова програма для малих та середніх інноваційних компаній під егідою Європейської Комісії. Вона передбачає грантове фінансування інноваційних розробок на суму до 2,5 млн євро, а також повноцінні інвестиції до 15 млн євро від EIC Fund - європейського фонду фондів.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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