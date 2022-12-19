Співзасновник криптовалютної піраміди OneCoin на $4 млрд визнав себе винним

Один із засновників криптовалютної піраміди OneCoin Карл Себастьян Грінвуд визнав себе винним у шахрайстві та відмиванні грошей.

В американській прокуратурі вказали, що фігурант справи керував «однією з найбільших міжнародних шахрайських схем»:

«Грінвуд та його співзмовники, включаючи втікачку Ружу Ігнатову, обманом виманили у нічого не підозрюючих жертв мільярди доларів, стверджуючи, що OneCoin стане «вбивцею біткоїну». Насправді ці монети були абсолютно марними».

Ігнатова та Грінвуд заснували OneCoin у 2014 році. Монету позиціонували як високоприбуткову криптовалюту.

За даними Міністерства юстиції, Грінвуд заробляв близько 20 млн євро на місяць у ролі «головного дистриб'ютора» OneCoin. Шкоду від діяльності піраміди оцінюють в $4 млрд.

Грінвуда заарештували у Таїланді у 2018 році. Ружу Ігнатову, яку називають «Криптокоролевою», й досі не знайшли. Вона входить до десятки найбільш розшукуваних ФБР осіб.



