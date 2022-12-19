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Співзасновник криптовалютної піраміди OneCoin на $4 млрд визнав себе винним
13:12 19.12.2022 |
Один із засновників криптовалютної піраміди OneCoin Карл Себастьян Грінвуд визнав себе винним у шахрайстві та відмиванні грошей.
В американській прокуратурі вказали, що фігурант справи керував «однією з найбільших міжнародних шахрайських схем»:
«Грінвуд та його співзмовники, включаючи втікачку Ружу Ігнатову, обманом виманили у нічого не підозрюючих жертв мільярди доларів, стверджуючи, що OneCoin стане «вбивцею біткоїну». Насправді ці монети були абсолютно марними».
Ігнатова та Грінвуд заснували OneCoin у 2014 році. Монету позиціонували як високоприбуткову криптовалюту.
За даними Міністерства юстиції, Грінвуд заробляв близько 20 млн євро на місяць у ролі «головного дистриб'ютора» OneCoin. Шкоду від діяльності піраміди оцінюють в $4 млрд.
Грінвуда заарештували у Таїланді у 2018 році. Ружу Ігнатову, яку називають «Криптокоролевою», й досі не знайшли. Вона входить до десятки найбільш розшукуваних ФБР осіб.
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