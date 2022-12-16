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Воєнні марки «Укрпошти»: інвестиція чи пам'ять про спротив

17:14 16.12.2022 |

Бізнес

 

Затоплення російського крейсера "Москва", пошкодження Кримського мосту, звільнення Херсона - "Укрпошта" реагувала на всі важливі епізоди війни марками з відповідними мотивами. Загалом вже випущено десять марок на воєнну тематику: "Русскій воєнний корабль іді...", "Русскій воєнний корабель ... Всьо!", "Вільні. Незламні. Непереможні". "Українська мрія", "Доброго вечора, ми з України", "Пес Патрон", "Кримський міст на біс!", "Херсон - це Україна", "Слава Збройним Силам України", "Зброя Перемоги". У понеділок, 19 грудня, очікується ще одна - "Переможного Нового року!".  

Довжелезні черги за марками

Ажіотажний попит в Україні на марки воєнної тематики спалахнув ще від першого випуску, присвяченого відомому мему українських прикордонників про російський корабель. Вже тоді до поштових відділень вишикувалися величезні черги, а сама марка швидко стала раритетом. Так само побила рекорди продажів і чергова марка, присвячена звільненню Херсона: "Херсон - це Україна", придбати яку на головпоштамті у Києві можна було у п'ятницю, 9 грудня. За даними "Укрпошти", наклад цієї марки становив 900 тисяч примірників, або 150 тисяч маркових аркушів, більшість з яких були реалізовані за лічені години. 

Воєнні марки «Укрпошти»: інвестиція чи пам&apos;ять про спротив

 

Люди, які відстояли чергу до Головпоштамту в Києві, аби придбати "херсонську" марку, розповіли кореспондентові DW, що на холоді того дня довелося чекати понад дві години. "Але воно того варте! Ця марка така позитивна!", - розповіла DW Світлана. Вона cказала, що не встигла купити лише першу марку "з російським кораблем", але придбала всі решту на воєнну тематику. Тепер хоче їх роздати своїм дітям і подругам, які повертатимуться в Україну з-за кордону. Григорій, який також стояв у довгій черзі, розповів, що планує подарувати придбані марки онукам. "Це наша історія, і вони мають її знати. Марка - чудовий спосіб донести дітям наш шлях до перемоги", - каже чоловік.

Начальниця управління філателістичної продукції Укрпошти Наталя Мухіна повідомила DW, що великий попит є на всі поштові марки "про те, як Україна наближає перемогу", і він приблизно однаковий по всій території держави. "Є ті, хто завжди купує поштові марки України. Це філателісти. Є люди, які хочуть залишити марки на пам'ять дітям. Але ця марка особлива, тому що вона була презентована в день звільнення Херсона Збройними силами України, і є ті, хто хоче її потім дорожче продати", - сказала вона.

Ціни - дуже різні

Так, ціна марки "Херсон - це Україна" в "Укрпошті" у день продажу становила 12 гривень. Але вже тоді на виході з Головпоштамту юрмилися люди, яким не вистачило марок, і вони пропонували за неї в рази, а то й десятки разів більші кошти, ніж її номінальна вартість.

Воєнні марки «Укрпошти»: інвестиція чи пам&apos;ять про спротив

 

Найбільш популярною нині залишається перша "воєнна" марка - "Русскій воєнний корабель, іді...". "Укрпошта" її продавала за 23 гривні - для відправлення рекомендованого листа в Україні, та 45 гривень - за кордон. Нині на українських онлайн-майданчиках за цю марку найчастіше просять приблизно 330 гривень. Хоча в одному з магазинів VIP-подарунків можна навіть знайти пропозицію - 33600 гривень за блок із шести марок під склом і в дерев'яній рамці.

Попит на першу марку з російським кораблем спостерігався й за межами України, зазначає DW філателіст, автор Facebook-сторінки "Блог філателіста" Володимир Цьомра. За його словами, один з українських філателістів розповідає, що продав два аркуші марок на міжнародному онлайн-майданчику eBay за кілька тисяч доларів. Нині на eBay аркуш з марками "Русскій воєнний корабль іді.." пропонують придбати за 12 - 50 доларів, але можна також знайти і пропозицію за 579 доларів.

Воєнні марки «Укрпошти»: інвестиція чи пам&apos;ять про спротив

 

Однак не варто сподіватися, що на ці марки з цінником у сотні доларів може бути попит, зауважив DW заступник голови Київського товариства філателістів Вадим Іщенко. "Це пропозиція. Можливо, за цю суму куплять люди дуже далекі від філателії. Або ж людина, яка має багато грошей, і не хоче шукати дешевше", - припускає він.

Картинка на пам'ять чи філателістична інвестиція?

За словами Іщенка, нині реально продати марку "Херсон-це Україна" удвічі дорожче від номіналу, а першу марку про корабель - в п'ять разів.

І розраховувати багато заробити в майбутньому на цих марках також навряд чи варто, переконаний Іщенко. Адже серед філателістів дуже дорого коштують унікальні марки, з вадами друку, пояснює він. "Наприклад, тиснення не пройшло, фарба не лягла. Таких дуже мало", - каже Іщенко. Водночас марки, які випускає "Укрпошта", не є дефіцитними, їх випускають великим накладом. Зокрема, марок "Русскій воєнний корабль іді..." випустили один мільйон екземплярів, "Русскій воєнний корабль...Всьо" - п'ять мільйонів, "Кримський міст на біс!" - 2,1 мільйона. "Тоді як до 24 лютого наклади марок були 120 тисяч штук. Тобто збільшено випуск у шість і більше разів", - зазначає Іщенко.

Натомість Володимир Цьомра припускає, що через років 15-20-30 марки від "Укрпошти", які зображають мотиви війни Росії проти України, можуть зрости в ціні, але не на стільки, щоб можна було стати мільйонером від їхнього продажу. "Якщо є можливість купити марки за цінами "Укрпошти", то це буде певна інвестиція", - вважає він. Але заробити, на цьому, на його думку, можна небагато. "Скоріше, це історико-політична інвестиція", - резюмує Цьомра.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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