У готелі Берліна лопнув величезний акваріум з 1 млн літрів води, двоє постраждалих

У фоє готелю Radisson Blu в центрі Берліна лопнув акваріум з мільйоном літрів води, затопивши готель і прилеглі вулиці.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Акваріум AquaDom, який містив 1500 тропічних риб, мав висоту 14 метрів і описується як найбільший окремо стоячий циліндричний акваріум у світі.





Поліція заявила, що було завдано "неймовірної шкоди морському середовищу" і двоє людей були поранені осколками скла.

Зображення в соціальних мережах показали величезну кількість пошкоджень у фоє готелю.

Уламки від прориву також були розкидані на вулиці перед будівлею, яка була закрита через затоплення.





Акваріум було модернізовано два роки тому, а всередині збудовано прозорий ліфт для відвідувачів. Деякі номери в готелі рекламуються як такі, що мають вид на акваріум.

Берлінське управління громадського транспорту повідомило, що вулиця Карла Лібкнехта біля готелю була перекрита через "надзвичайну кількість води на дорозі".

Поліція заявила, що "величезна кількість" води витікає на прилеглі вулиці, і люди в цьому районі повинні їздити обережно.

Відео, розміщені в соціальних мережах рано вранці в п'ятницю, показали значні пошкодження акваріума, причому резервуар виглядав порожнім, а вода витікала з труб у фоє.