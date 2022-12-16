Ілон Маск подав в суд на власника акаунта в Twitter, який стежив за його літаком

Ілон Маск заявив, що подає в суд на власника акаунта в Twitter, який слідкує за його приватним літаком. Маск заявив, що такі дії наражають на небезпеку його сина.

Акаунт @ElonJet, який має понад півмільйона підписників, був заблокований у середу. Його власник 20-річний Джек Суїні використовував загальнодоступну інформацію про авіарейси, щоб публікувати твіти щоразу, коли літак Маска злітав і приземлявся.

Маск повідомив, що проти Суїні та інших неназваних осіб порушено судові позови.

"Минулої ночі машину з lil X (це ім'я сина Маска - Ред.) в Лос-Анджелесі переслідував (думаючи, що це я) божевільний, який перекрив машині дорогу та забрався на капот", - написав Маск у твіттері.

Він додав, що будь-який обліковий запис, який розкриває місцеперебування людей у реальному часі, буде заблокований, тому що, на його думку, це становить загрозу їхній фізичній безпеці.

Джек Суїні, відповідаючи на питання ВВС, заперечував, що інцидент був якось пов'язаний з його акаунтом. У середу він підтвердив, що його акаунт заблокували.

Джек Суїні, студент коледжу в штаті Флорида, поділився з CNN скріншотом повідомлення з твіттера, де йдеться про те, що соцмережа провела ретельну перевірку та вирішила назавжди заблокувати його обліковий запис за порушення правил соцмережі.

Студент відповідає і за десятки інших акаунтів, де слідкують за приватними польотами багатих американців, у тому числі співзасновника Microsoft Білла Гейтса, засновника Amazon Джеффа Безоса та гендиректора Meta Марка Цукерберга.

Багато з цих облікових записів у твіттері, в тому числі той, що відстежує літаки, на яких може літати президент Росії Володимир Путін, також виявилися заблокованими в середу вдень.

Власник Twitter вже давно був незадоволеним акаунтом @ElonJet і одного разу, як повідомлялося, навіть пропонував Джеку Суіні 5 тисяч доларів за його видалення.

У середу ввечері Ілон Маск написав у твіттері: "Будь-який акаунт, що надає інформацію про місцеперебування в режимі реального часу, буде призупинено, так як це загрожує фізичній безпеці".

Довідковий центр Twitter опублікував свою оновлену політику, яка починається так: "Ви не можете публікувати чи постити особисту інформацію інших людей без їхньої авторизації та дозволу".