Найвпливовіші бренди у світі: у першій десятці Apple, Google, Tesla

Apple, Microsoft і Google посіли перші три місця в щорічному списку 500 найвпливовіших брендів у світі у 2022 році, складеному World Brand Lab.

Компанії зі США представляють 198 із 500 найбільш впливових брендів. За ними йдуть Франція, Японія, Китай та Велика Британія.

Вплив бренду - це здатність бренду розвивати та захоплювати ринки, отримувати прибуток, пояснюють у World Brand Lab.

Вплив бренду World Brand Lab оцінюється за трьома ключовими показниками - часткою ринку, лояльністю до бренду та глобальним лідерством.

Рейтинг найвпливовіших брендів публікується 19 років поспіль. Усього оцінюються близько 15 000 брендів.