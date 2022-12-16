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Найвпливовіші бренди у світі: у першій десятці Apple, Google, Tesla
22:57 15.12.2022 |
Apple, Microsoft і Google посіли перші три місця в щорічному списку 500 найвпливовіших брендів у світі у 2022 році, складеному World Brand Lab.
Компанії зі США представляють 198 із 500 найбільш впливових брендів. За ними йдуть Франція, Японія, Китай та Велика Британія.
Вплив бренду - це здатність бренду розвивати та захоплювати ринки, отримувати прибуток, пояснюють у World Brand Lab.
Вплив бренду World Brand Lab оцінюється за трьома ключовими показниками - часткою ринку, лояльністю до бренду та глобальним лідерством.
Рейтинг найвпливовіших брендів публікується 19 років поспіль. Усього оцінюються близько 15 000 брендів.
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