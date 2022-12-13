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Гучний скандал у Китаї: заарештовано 63 члени банди криптовалютчиків
12:19 13.12.2022 |
Поліція в Китаї заарештувала злочинне угруповання, яке відмило 1,7 млрд доларів через криптовалюту навіть після репресій у Пекіні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNBC.
Як пише видання, поліція заарештувала 63 людини, звинувачених у відмиванні 12 млрд китайських юанів, або 1,7 млрд доларів, за допомогою криптовалюти. Це сталося на тлі інтенсивного придушення Пекіном торгівлі цифровими монетами.
"Починаючи з травня 2021 року злочинна група нібито використовувала доходи з незаконних джерел, включаючи фінансові піраміди, шахрайство та азартні ігри, і конвертувала їх у криптовалюту tether. При цьому банда використовувала різні торгові рахунки для криптовалюти, щоб конвертувати гроші назад у китайські юані", - йдеться у повідомленні.
За даними поліції, зловмисники використовували службу обміну повідомленнями Telegram, яка заблокована в Китаї, щоб вербувати людей по всій країні. Вони мали відкривати крипторахунки, щоб допомогти відмивати кошти. Раніше шахраї намагалися звертатися до закордонних бірж, щоб торгувати криптовалютами, але це стало складніше через репресії з боку влади, які посилилися минулого року.
Виявили злочинців тоді, коли в одного із підозрюваних помітили щомісячний обсяг трансакцій у 10 млн юанів на його банківському рахунку. Двоє підозрюваних втекли до Бангкока, але їх переконали повернутися до Китаю. Про що йдеться, у поліції не уточнюють. Також влада заявила, що у банди було конфісковано доходи на суму понад 130 млн китайських юанів.
"Ця справа доводить, що навіть після спроб Пекіна знищити діяльність, пов'язану з криптовалютою, включаючи торгівлю та майнінг, у країні все ще налічується велика кількість цифрової валюти", - пише CNBC.
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