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АНАЛІТИКА

Аналітики: у листопаді хакери вкрали понад $391 млн внаслідок зламів

12:39 05.12.2022 |

Бізнес

 

Спеціалісти з кібербезпеки PeckShield відзвітували, що у листопаді 2022 року було зафіксовано 29 експлойтів, в результаті яких зловмисники поцупили $391,6 млн.

Експерти врахували хакерську атаку на біржу деривативів Deribit 2 листопада. Тоді хакери вкрали з її гарячого гаманця $28 млн.

Криптобіржа FTX також постраждала від несанкціонованого виводу коштів. У PeckShield збитки від злому оцінили у $340 млн. Інцидент стався після оголошення про банкрутство компанії - 12 листопада.

З початку року хакери вкрали $3,37 млрд - це майже вдвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року.


Аналітики: у листопаді хакери вкрали понад $391 млн внаслідок зламів

 
За матеріалами: forklog.com.ua
 

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