Фінансові новини
- |
- 06.12.22
- |
- 02:18
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Аналітики: у листопаді хакери вкрали понад $391 млн внаслідок зламів
12:39 05.12.2022 |
Спеціалісти з кібербезпеки PeckShield відзвітували, що у листопаді 2022 року було зафіксовано 29 експлойтів, в результаті яких зловмисники поцупили $391,6 млн.
Експерти врахували хакерську атаку на біржу деривативів Deribit 2 листопада. Тоді хакери вкрали з її гарячого гаманця $28 млн.
Криптобіржа FTX також постраждала від несанкціонованого виводу коштів. У PeckShield збитки від злому оцінили у $340 млн. Інцидент стався після оголошення про банкрутство компанії - 12 листопада.
З початку року хакери вкрали $3,37 млрд - це майже вдвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Українські сили під час російської ракетної атаки 5 грудня збили 60 із понад 70 ракет
ТОП-НОВИНИ
|Енергетична система України зберегла цілісність, незважаючи на низку влучань - прем'єр
|Над Києвом сили ППО ліквідували 9 ракет
|Механізм призупинення безвізу: Україна виконує критерії, але потрібен прогрес в боротьбі з корупцією
|На території Молдови впала ракета
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Tesla відвантажила перші електричні вантажівки Semi — із запізненням на три роки
|Аналітики: у листопаді хакери вкрали понад $391 млн внаслідок зламів
|Apple прискорить виведення своїх заводів із Китаю, - WSJ
|Amazon Web Services надає Україні $75 млн на хмарні технології
|Ілон Маск анонсував перше вживлення чіпа в мозок людини
|Міжнародний експеримент із чотириденним робочим тижнем визнали успіхом: задоволені всі
Бізнес
|Засновник Alibaba переїхав до Японії через тиск китайської влади, - Financial Times
|Starlink підвищує абонплату для українців з $60 до $75 на місяць, а вартість обладнання — з $600 до $700
|Nissan представив нове покоління мінівена Serena
|У США побудували найтонший у світі хмарочос
|Єврокомісія дозволила 4G та 5G на борту літаків – авіакомпанії забезпечать стільниковий зв’язок за допомогою технології пікосот
|Світові бренди призупинили рекламу у Twitter через рішення Маска, - FT
|США заборонили продаж обладнання Huawei та ZTE через побоювання китайського шпигунства