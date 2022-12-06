Аналітики: у листопаді хакери вкрали понад $391 млн внаслідок зламів

Спеціалісти з кібербезпеки PeckShield відзвітували, що у листопаді 2022 року було зафіксовано 29 експлойтів, в результаті яких зловмисники поцупили $391,6 млн.

Експерти врахували хакерську атаку на біржу деривативів Deribit 2 листопада. Тоді хакери вкрали з її гарячого гаманця $28 млн.

Криптобіржа FTX також постраждала від несанкціонованого виводу коштів. У PeckShield збитки від злому оцінили у $340 млн. Інцидент стався після оголошення про банкрутство компанії - 12 листопада.

З початку року хакери вкрали $3,37 млрд - це майже вдвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року.



