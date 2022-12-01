Міжнародний експеримент із чотириденним робочим тижнем визнали успіхом: задоволені всі

Некомерційна організація 4 Day Week Global підбила підсумки масштабного міжнародного експерименту з переходу на чотириденний робочий тиждень. У ньому протягом 2022 року взяли участь 33 компанії з таких країн, як США, Ірландія, Австралія, та 903 працівники, йдеться на сайті організації.

Компанії, які брали участь в експерименті, оцінили свій досвід на 9 балів із 10 можливих. Жодна з них не повернулася до п'ятиденного робочого тижня.

Для працівників додатковий вихідний виявився настільки цінним, що 70% не збираються повертатися до режиму "5 на 8", якщо їм не запропонують прибавку до зарплати від 10% до 50%.

Нове дослідження, опубліковане 30 листопада, свідчить: додатковий вихідний без зниження зарплати не зменшує доходи компаній. Навпаки, їхній виторг збільшився на 38% проти аналогічного періоду попереднього року, а кількість прогулів та звільнень впала.

Працівники за такого режиму відчувають менший стрес та вигоряння і загалом більше задоволені своїм життям.

4 Day Week Global проводила експеримент разом із дослідниками з Бостонського коледжу, Університетського коледжу Дубліна та Кембридзького університету.

Професорка Джульєт Шор із Бостонського коледжу заявила, що учасники експерименту не відчули підвищення інтенсивності роботи. Тобто їм не довелося працювати "через силу" заради додаткового вихідного.

У компанії Kickstarter, яка взяла участь у дослідженні, заявили, що чотириденний тиждень "змінив і бізнес, і людей". "Працівники стали зосередженішими, зацікавленішими і відданішими", - розказав головний директор зі стратегії Kickstarter Джон Леланд.