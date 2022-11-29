У США побудували найтонший у світі хмарочос

Довжина будівлі не названо. Але наголошується, що вона менша, ніж у інших подібних будівель. Висота хмарочоса становить 435 метрів, будова складається з 91 поверху з 46 квартирами, в тому числі дворівневими.

Також у будівлі облаштовані басейн, приватні їдальні, поле для гри в гольф та тераса з рослинами.

"Ми всі бували в розкішних місцях, але мені хотілося створити будівлю, якої ніде у світі більше не буде... Я хотів створити абсолютно особливий досвід, який можна буде отримати тільки в Нью-Йорку", - розповів Вільям Софілд, засновник Studio Sofield.



