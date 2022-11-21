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АНАЛІТИКА

Засновницю медичного стартапу Theranos Елізабет Голмс засудили до 11 років позбавлення волі

13:12 21.11.2022 |

Бізнес

 

Співзасновниця та генеральна директорка медичного стартапу Theranos обманула 10 інвесторів та шахрайством виманила у них близько $121 млн. 

Елізабет Голмс засуджена до 135 місяців, або трохи більше ніж 11 років ув'язнення. За словами Алексіса Кінана з Yahoo Finance, їй доведеться з'явитися у в'язницю 27 квітня 2023 року. Після звільнення Голмс перебуватиме ще 3 роки під наглядом.

У вироку врахована і відмова керівниці Theranos взяти на себе відповідальність за шахрайство.

Суд присяжних визнав Голмс винною за трьома пунктами звинувачення в шахрайстві з електронною поштою та одному пункті звинувачення в змові з метою вчинення шахрайства на початку цього року. За кілька тижнів до винесення вироку колишній генеральній директорці Theranos прокурори попросили суддю призначити їй 15 років ув'язнення та виплатити жертвам понад $800 мільйонів. У день суду уряд стверджував, що дії Голмс загрожують пацієнтам.

Засновницю медичного стартапу Theranos Елізабет Голмс засудили до 11 років позбавлення волі

 Засновниця Theranos Елізабет Голмс прибула зі своєю сім'єю та партнером Біллі Евансом для винесення вироку до федерального суду в Сан-Хосе, Каліфорнія, США, 18 листопада 2022 р. Фото: REUTERS

Тим часом адвокати Голмс подали документ обсягом у 82 сторінки, в якому аргументували, чому вона повинна отримати набагато м'якше покарання - щонайбільше 18 місяців домашнього арешту та громадські роботи - і надали понад 100 листів, написаних на її підтримку.

Голмс очолювала Theranos - компанію, яка пообіцяла зробити революцію в медичній промисловості, провівши понад 240 тестів з однієї краплі крові, у той час, як традиційні панелі вимагали набагато більших зразків. Але виявилося, що технології компанії не працюють і давали пацієнтам неточні результати. 

Рішення суду головним чином залежало від того, чи знала Елізабет, що надає неправдиву інформацію. Оголошуючи вирок, суддя Едвард Давіла надав її текстове листування з Санні Балвані, колишнім операційним директором і президентом Theranos, як доказ змови Голмс з метою обману інвесторів.

Балвані також визнано винним в окремому судовому процесі: 10 пунктів звинувачення в шахрайстві з електронною поштою і два пункти звинувачення в змові з метою вчинення шахрайства. На відміну від Голмс, Балвані ввів в оману як інвесторів, так і пацієнтів. Його вирок оголосять 7 грудня.

Елізабет Голмс заснувала Theranos у 2003 році у віці 19 років і незабаром після цього кинула навчання у Стенфорді. Уваги до проєкту було мало, тому дівчина почала говорити про те, що її компанія винайшла технологію, за допомогою якої можна проводити складні аналізи крові, використовуючи всього кілька крапель, взятих з пальця. Це призвели до величезних інвестицій у Theranos: у 2015 році компанія оцінювалася в 9 млрд дол., а статки Голмс - у 4,5 млрд доларів США. У 2014 році Forbes назвав Голмс наймолодшою ​​жінкою-мільярдером у світі, яка досягла успіху самостійно.

Компанія зазнала краху після того, як у 2015 році у Wall Street Journal була опублікована серія статей, в яких її технологію поставили під сумнів.

За матеріалами: ITC.ua
 

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