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Засновницю медичного стартапу Theranos Елізабет Голмс засудили до 11 років позбавлення волі
13:12 21.11.2022 |
Співзасновниця та генеральна директорка медичного стартапу Theranos обманула 10 інвесторів та шахрайством виманила у них близько $121 млн.
Елізабет Голмс засуджена до 135 місяців, або трохи більше ніж 11 років ув'язнення. За словами Алексіса Кінана з Yahoo Finance, їй доведеться з'явитися у в'язницю 27 квітня 2023 року. Після звільнення Голмс перебуватиме ще 3 роки під наглядом.
У вироку врахована і відмова керівниці Theranos взяти на себе відповідальність за шахрайство.
Суд присяжних визнав Голмс винною за трьома пунктами звинувачення в шахрайстві з електронною поштою та одному пункті звинувачення в змові з метою вчинення шахрайства на початку цього року. За кілька тижнів до винесення вироку колишній генеральній директорці Theranos прокурори попросили суддю призначити їй 15 років ув'язнення та виплатити жертвам понад $800 мільйонів. У день суду уряд стверджував, що дії Голмс загрожують пацієнтам.
Тим часом адвокати Голмс подали документ обсягом у 82 сторінки, в якому аргументували, чому вона повинна отримати набагато м'якше покарання - щонайбільше 18 місяців домашнього арешту та громадські роботи - і надали понад 100 листів, написаних на її підтримку.
Голмс очолювала Theranos - компанію, яка пообіцяла зробити революцію в медичній промисловості, провівши понад 240 тестів з однієї краплі крові, у той час, як традиційні панелі вимагали набагато більших зразків. Але виявилося, що технології компанії не працюють і давали пацієнтам неточні результати.
Рішення суду головним чином залежало від того, чи знала Елізабет, що надає неправдиву інформацію. Оголошуючи вирок, суддя Едвард Давіла надав її текстове листування з Санні Балвані, колишнім операційним директором і президентом Theranos, як доказ змови Голмс з метою обману інвесторів.
Балвані також визнано винним в окремому судовому процесі: 10 пунктів звинувачення в шахрайстві з електронною поштою і два пункти звинувачення в змові з метою вчинення шахрайства. На відміну від Голмс, Балвані ввів в оману як інвесторів, так і пацієнтів. Його вирок оголосять 7 грудня.
Елізабет Голмс заснувала Theranos у 2003 році у віці 19 років і незабаром після цього кинула навчання у Стенфорді. Уваги до проєкту було мало, тому дівчина почала говорити про те, що її компанія винайшла технологію, за допомогою якої можна проводити складні аналізи крові, використовуючи всього кілька крапель, взятих з пальця. Це призвели до величезних інвестицій у Theranos: у 2015 році компанія оцінювалася в 9 млрд дол., а статки Голмс - у 4,5 млрд доларів США. У 2014 році Forbes назвав Голмс наймолодшою жінкою-мільярдером у світі, яка досягла успіху самостійно.
Компанія зазнала краху після того, як у 2015 році у Wall Street Journal була опублікована серія статей, в яких її технологію поставили під сумнів.
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