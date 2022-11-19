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Чотириденний робочий тиждень став стандартним для 40% міжнародних компаній - опитування EY
23:19 18.11.2022 |
Чотириденний робочий тиждень почали вводити або вже запровадили 40% компаній, які брали участь в опитуванні Ernst and Young (EY).
Дослідження показало, що з минулого року спостерігається помітне зростання "гібридної" роботи. Близько 70% опитаних роботодавців застосовують такий підхід, коли співробітники можуть працювати з дому два-три дні на тиждень.
Керівники продовжують вкладати кошти у покращення якості життя співробітників. Так, 46% респондентів планують найняти до офісу бариста. Третина опитаних керівників мають намір надати або розширити можливості для догляду за дітьми для співробітників.
Ці зміни відбулися після того, як пандемія COVID-19 вдарила по співробітникам та спричинила сплеск звільнень у різних секторах. Опитування EY показало, що компанії почали інвестувати в офісні зручності для того, щоб підвищити показники повернення співробітників до офісу та утримання їх на роботі, зазначає CNBC.
Близько половини компаній (48%) нині приблизно порівну ділять час своїх працівників між офісом та віддаленою роботою. До пандемії дві третини співробітників мали знаходитися в офісі.
EY прогнозує, що у постпандемійному світі цей показник зрештою становитиме близько 59%.
Наразі 42% співробітників використовують гібридний підхід до роботи, 27% знаходяться в офісі повний день, повністю віддалено працює 31%. Раніше ці показники становили відповідно 40%, 45% та 15%.
Три чверті компаній заявили про те, що бачать своє майбутнє без централізованого робочого місця і лише 20% говорять про повернення в офіс 90% або більше співробітників.
У щорічному дослідженні EY Future Workplace Index, яке консалтингова фірма публікує вдруге, взяли участь понад 500 компаній з різних секторів зі штатом від 250 до 25 тис. осіб.
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