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Борису Джонсону заплатили понад $320 000 за вісім годин роботи на конференції – Bild
17:11 18.11.2022 |
Експрем'єр Великої Британії Борис Джонсон отримав гонорар у $328 000 за виступ перед американськими страховими агентами та брокерами на конференції у Колорадо-Спрінгс. Про це пише Bild.
Організатори зустрічі заплатили Джонсону за вісім з половиною годин роботи, включно з 30 хвилинами виступу та 45-хвилинною розмовою біля каміна.
Як підрахували в Bild, колишній британський прем'єр отримав $38 480 за годину роботи на конференції.
Зустріч відбулася у жовтні, коли Джонсон відпочивав зі своєю родиною у Домініканській Республіці. Джонсон перервав відпустку на один день заради поїздки до США.
Сума гонорару Джонсона стала відома завдяки обліку додаткових витрат, які члени британського парламенту мають щомісяця публікувати у спеціальному реєстрі.
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