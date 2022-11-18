Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Борису Джонсону заплатили понад $320 000 за вісім годин роботи на конференції – Bild

17:11 18.11.2022 |

Бізнес

 

Експрем'єр Великої Британії Борис Джонсон отримав гонорар у $328 000 за виступ перед американськими страховими агентами та брокерами на конференції у Колорадо-Спрінгс. Про це пише Bild.

Організатори зустрічі заплатили Джонсону за вісім з половиною годин роботи, включно з 30 хвилинами виступу та 45-хвилинною розмовою біля каміна.

Як підрахували в Bild, колишній британський прем'єр отримав $38 480 за годину роботи на конференції.

Зустріч відбулася у жовтні, коли Джонсон відпочивав зі своєю родиною у Домініканській Республіці. Джонсон перервав відпустку на один день заради поїздки до США.

Сума гонорару Джонсона стала відома завдяки обліку додаткових витрат, які члени британського парламенту мають щомісяця публікувати у спеціальному реєстрі.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 37,8906
  0,1225
 0,32

Курс обміну валют на сьогодні, 09:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,9500  0,04 0,09 40,6890  0,07 0,18
EUR 40,2350  0,09 0,23 41,3040  0,22 0,53

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9050  0,01 0,01 36,9325  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес