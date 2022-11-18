Борису Джонсону заплатили понад $320 000 за вісім годин роботи на конференції – Bild

Експрем'єр Великої Британії Борис Джонсон отримав гонорар у $328 000 за виступ перед американськими страховими агентами та брокерами на конференції у Колорадо-Спрінгс. Про це пише Bild.

Організатори зустрічі заплатили Джонсону за вісім з половиною годин роботи, включно з 30 хвилинами виступу та 45-хвилинною розмовою біля каміна.

Як підрахували в Bild, колишній британський прем'єр отримав $38 480 за годину роботи на конференції.

Зустріч відбулася у жовтні, коли Джонсон відпочивав зі своєю родиною у Домініканській Республіці. Джонсон перервав відпустку на один день заради поїздки до США.

Сума гонорару Джонсона стала відома завдяки обліку додаткових витрат, які члени британського парламенту мають щомісяця публікувати у спеціальному реєстрі.