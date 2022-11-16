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АНАЛІТИКА

Найбільше у світі рекламне агентство оголосило розміщення реклами у Twitter «високим ризиком»

21:50 15.11.2022 |

Бізнес, Новини IT

 

Агентство GroupM, що входить до найбільшої у світі рекламної компанії WPP, яка забезпечувала Twitter найбільшу частку виручки, повідомило своїх клієнтів, що розміщення реклами на платформі пов'язане з «високим ризиком», передають Platformer та Digiday. Раніше аналогічні рекомендації дали агенції IPG та Omnicom Media Group.

Клієнтами GroupM є Google, L'Oréal, Bayer, Nestle, Unilever, Coca-Cola та Mars. Рекламне агентство серйозно стурбували кілька змін, що відбулися з приходом до компанії Ілона Маска (Elon Musk): зокрема, це відхід від компанії багатьох великих керівників, особливо відповідальних за безпеку та дотримання вимог закону; хвиля інцидентів з пародійними акаунтами та галочками верифікації; а також назрівання протистояння з Федеральною торговою комісією США (FTC). Для позбавлення від статусу майданчика, пов'язаного з ризиком для рекламодавців, агентство пропонує вжити таких заходів:

* відновити вихідний рівень матеріалів для дорослих;
* призначити нових керівників з питань ІТ-безпеки та конфіденційності;
* «встановити систему внутрішніх стримувань та противаг»;
* забезпечити прозорість планів, що впливають на безпеку користувачів та брендів, включаючи оновлені правила спільноти та політику модерації;
* забезпечити модерацію контенту та дотримання правил платформи.

Ресурс The Verge звернувся до Twitter за коментарями з цього питання, але відповіді не було, тому що компанія розформувала і відділ, який займається зверненнями преси. Однак адміністрація соцмережі все-таки "опрацьовує" вимоги GroupM, запевняє Platformer.

Зміна керівництва Twitter відбувається вкрай болісно: з одного боку Маск хоче знизити залежність платформи від реклами, але при цьому можливість оформити платну підписку Blue зараз не можна. За підрахунками бізнесмена, кожен день роботи Twitter зараз збільшує збитки на $4 млн, крім того, йому необхідно повернути кошти, які він запозичив під великі відсотки в інвесторів. Тому рекламодавці необхідні компанії як ніколи, але вони все менше зацікавлені у співпраці із соцмережею.
За матеріалами: The Verge
Ключові теги: Twitter
 

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