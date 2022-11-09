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АНАЛІТИКА

Малий бізнес в Україні зможе отримати від Meta $1000 на рекламу в Facebook та Instagram

22:01 08.11.2022 |

Бізнес

 

Американська компанія Meta виділила $1,5 млн у вигляді купонів для малого українського бізнесу, які можна витратити на рекламу в Facebook і Instagram. Один купон - $1000, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Щоб взяти участь, потрібно мати зареєстроване в Україні підприємство, керувати українською бізнес-сторінкою у Facebook і мати дійсний рекламний обліковий запис.

Подати заявку можна на сайті Meta до 31 грудня (або поки не закінчаться купони).

"Допомога від Meta дозволить українським підприємцям залучити нових клієнтів, масштабувати власні проєкти та підтримати українську економіку", - заявив Федоров.

Підприємства з окупованих Росією регіонів України не зможуть подати заявку. Також програма закрита для компаній, які належать політикам чи публічним міжнародним організаціям.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Facebook
 

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