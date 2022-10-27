Курси криптовалют, що впали, вдарили по рекламному бізнесу Google

Під час фінансового звіту Alphabet за підсумками III кварталу Філіп Шіндлер (Philipp Schindler), директор з розвитку бізнесу в Google, заявив, що зниженням доходів від реклами компанія зобов'язана, зокрема, гравцям з криптовалютного та фінансового секторів, які були змушені скоротити витрати на просування.

Загальне зростання рекламного напрямку Google за минулий квартал склало всього 6%, і це найслабший показник з 2013 року, якщо не рахувати кварталу, що припав на початок пандемії. Рекламний виторг YouTube порівняно з минулим роком взагалі знизився. Генеральний директор Alphabet Сундар Пічаї (Sundar Pichai) звинуватив у невдачах компанії "складний макроклімат".

Шиндлер двічі торкнувся криптовалютного питання, але не навів жодних подробиць, проте сектор цифрових активів справді переживає не найкращі часи. Криптовалюти у 2022 році значно подешевшали через негативні макроекономічні чинники, які змусили інвесторів почати позбавлятися від них та пов'язаних з ними цінних паперів. З початку року біткоїн та Ethereum втратили близько 60% вартості; на 70% подешевшала Coinbase, що вийшла на біржу. По галузі прокотилася хвиля банкрутств, під яку, зокрема, потрапили Celsius Network, Voyager Digital та Three Arrows Capital. Декілька компаній були змушені провести скорочення.

Втім, для Google, не пов'язаної з ринком цифрових активів, «криптозима» навряд чи стане критичним фактором - фактори зростання компанії розташовуються в іншій площині. З іншого боку, Google вже оголосила про намір з 2023 року приймати оплату за деякі послуги у криптовалютах: її партнером за цим проектом оголошено Coinbase, яка, до речі, перенесе частину своїх служб із Amazon Web Services до хмарної інфраструктури Google.