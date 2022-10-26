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АНАЛІТИКА

Власницею конкурсу «Міс Всесвіт» вперше стала жінка. Вона купила його за $20 млн

18:21 26.10.2022 |

Бізнес

 

Тайська медіамагнатка та захисниця прав трансгендерів Енн ДжакапонгДжакраджутатіп купила організацію Miss Universe Organization, яка проводить всесвітньо відомий конкурс краси "Міс Всесвіт". Сума угоди становила $20 млн, пише Reuters. Вперше власницею цього конкурсу стала жінка.

"Це придбання є сильним стратегічним доповненням до нашого портфоліо", - сказала вона, додавши, що "Міс Всесвіт" з його контентом, ліцензією та можливостями мерчандайзингу планує розширюватися в Азії.

Енн Джакапонг Джакраджутатіп - глава JKN Global Media Co., найбільшої дистриб'юторської медіакомпанії Таїланду, яка співпрацює з Walt Disney, Sony, CBS та іншими гігантами й виробляє свій контент. А ще вона - єдиний трансгендерний CEO не лише в Таїланді, а й, ймовірно, у всьому Азійському регіоні та за сумісництвом одна з найпопулярніших медійних особистостей країни. JKN випускає свої шоу і поширює в Таїланді закордонний контент, включно з документальними фільмами та боллівудськими драмами.

Щорічний конкурс краси, який проводить організація "Міс Всесвіт", транслюється у 165 країнах та проводиться вже 71 рік. Співвласником організації у період з 1996 до 2002 року був Дональд Трамп.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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