Adidas розірвала стосунки з Каньє Вестом, і він більше не мільярдер. В чому суть скандалу

Компанія Adidas заявила, що перериває стосунки з американським репром Ye, відомим також як Канье Вест, оскільки не хоче терпіти антисемітські висловлювання музиканта та його заяви, що розпалюють ненависть.

Раніше бренд Yeezy, який належить Adidas, призупинив співпрацю з Вестом після того, як репер і за сумісництвом дизайнер продемонстрував на Тижні моди в Парижі майку з написом "White Lives Matter" (Життя білих мають значення), а через кілька днів у його твіттері з'явилися антисемітські висловлювання.

Як заявили в компанії Adidas, продукцію Веста негайно знімуть з продажу.

При цьому раніше вони говорили, що співпраця з Вестом була одним із найбільш успішних в історії компанії. Adidas визнає, що в результаті втратить на цьому в 2022 році близько 250 мільйонів доларів. Сам Вест раніше обвинувачував Adidas в крадіжці його інтелектуальної власності (всі ці обвинувачення пізніше були видалені з інстаграма).

"Adidas не потерпить антисемітизм чи будь-які інші заклики до ненависті, - йдеться в офіційній заяві компанії, опублікованій у вівторок. - Нещодавні висловлювання та дії неприйнятні, сповнені ненависті та небезпечні, вони йдуть в розріз із цінностями, яких дотримується наша компанія, такими як інклюзивність, взаємна повага та справедливість".

Що сказав репер про євреїв?

На початку жовтня інстаграм наклав обмеження на акаунт Веста після того, як він обвинуватив репера, музиканта і автора пісень Шона Комбса в тому, що того нібито контролюють якісь "впливові євреї", не уточнивши, кого саме має на увазі.

Комбсу, як і багатьом іншим, не сподобалася футболка Веста "White Lives Matter".

"Всі життя важливі, але не грайте з лозунгом Black Lives Matter. Не носіть цю футболку. Не купляйте цю футболку. Це не жарт", - сказав Шон Комбс на своєму відео в інстаграмі.

Вест відповів, що "ніхто не може стати між мною та моїми грошима".

Після того, як Комбс знову закликав його зупинитися, Вест відповів: "Я використовую тебе як приклад, щоб показати євреям, які закликали тебе зі мною зв'язатися, що ніхто не може ні погрожувати мені, ні впливати на мене".

Судячи з усього, Вест натякнув на відому антисемітську конспірологічну теорію, яка стверджує, що деяка таємна єврейська кліка нібито контролює світові ЗМІ, управління та фінанси.

Після відключення акаунта в інстаграмі, Вест повернувся в твіттер, який закинув два роки тому, і опублікував там своє фото з керівником компанії Meta, яка контролює інстаграм та фейсбук, Марком Цукербергом.

"Поглянь на це, Марк. Як це ти посмів викинути мене з інстаграма?" - написав він.

Потім він опубоікував ще одне повідомлення з таким текстом: "Я зараз хочу спати, але коли прокинусь, то перейду в смертельний режим 3 (death con) проти євреїв. Смішно, тому що я взагалі не можу бути антисемітом, тому що темношкірі - це насправді євреї, а ви, люди, зі мною гралися і взагалі баните будь-кого, хто проти вашого порядку денного".

Канье Вест с колишньою дружиною Кім Кардашьян. После скандалу з підписом на футболці вні накинувся на пресу, запитавши, чому ж ЗМІ не обурювались, коли колишня дружина не пустила його на день народження доньки

У США готовність до відповіді на військову загрозу мають кілька ступенів і називаються DefCon, тобто Defence Conditions, або "режим оборони". Вест же замінив Def, defence, тобто "оборона", на співзвучне death, тобто "смерть". Це і принесло йому повторне блокування.

Обидві платформи видалили пости Веста і заявили, що він порушив їхні правила, що забороняють розпалювання міжнаціональної, расової чи релігійної ненависті.

Декілька років тому в Веста діагностували біполярний розлад, і він публічно розповів про свої проблеми з ментальним здоров'ям.

Репер і раніше поводив себе екстравагатно і робив доволі суперечливі заяви.

Тепер Каньє Вест більше не мільярдер

Хоча Adidas вирішила раніше переглянути свої відносини з Вестом - після того, як він продемонстрував свою сумнозвісну майку "White Lives Matter", - причиною цьому, каже компанія, була зовсім не його колекція, а її багаторазові спроби врегулювати суперечки з Вестом. Репер обвинувачував компанію у крадіжці його інтелектуальної власності, а по суті - викраденні його дизайну.

Adidas - не єдина компанія, яка не хоче більше мати справ із Вестом. Після його антисемітських висловлювань Instagram i Twitter заморозили акаунти Веста. Інші ділові партнери репера та дизайнера також почали від нього відвертатися: банк JP Morgan і компанія з продажу одягу Gap, а також модельний дім Balenciaga заявили, что припиняють співпрацю з Вестом.

А кіно- і телекомпанія MRC заявила в понеділок, що не буде випускати в ефір недавно знятий документальний фільм про репера.

Каньє Вест також втратив свою позицію в списку мільярдерів за версією Forbes. За оцінками журнала, втрата співпраці з Adidas знизила вартість активів Веста з півтора мільярдів до 400 мільйонів доларів.