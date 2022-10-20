Amazon запускає освітню програму для українців

Amazon Web Services (AWS) у колаборації зі Спілкою підприємців та роботодавців Польщі запустив програму IT Skills 4U, яка допоможе українцям змінити професію та розпочати кар'єру в новому напрямі.

Згідно з повідомленням, розміщеним на сайті програми, українцям пропонують безоплатний доступ до різних онлайн-курсів і тренінгів; навчання акредитованими партнерами AWS; безоплатні ваучери на сертифікаційні іспити AWS; і навіть додаткові модулі розвитку soft skills.

Окрім цього, ті, хто пройде навчання, отримають доступ до вакансій від партнерів AWS, можливість брати участь у спеціалізованих ярмарках вакансій, а також проходити оплачувані стажування.

"Взяти участь у програмі може кожен незалежно від попереднього досвіду. Матеріали і тренінги розроблені у такий спосіб, щоб ними могли користуватися і новачки в IT, і досвідчені фахівці, які шукають додаткові сертифікати та курси для підвищення кваліфікації", - наголошується в повідомленні.

У Польщі заняття з деяких курсів проводитимуть стаціонарно. Ті, хто наразі перебувають в Україні, можуть пройти навчання повністю дистанційно.

Крім того, Amazon зобов'язався працевлаштувати щонайменше 5 тис. біженців у США до кінця 2024 року - у такий спосіб компанія хоче підтримати людей, які залишили свої будинки через російсько-українську війну.