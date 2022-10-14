Netflix запустить підписку з рекламою в листопаді

Netflix у листопаді запускає новий формат підписки на сервіс - він коштуватиме менше за чинні плани, але міститиме рекламу.

Про це повідомляє BBC.

Пропозиція буде доступна в 12 країнах: Австралії, Бразилії, Канаді, Франції, Німеччині, Італії, Японії, Кореї, Мексиці, Іспанії, Британії та США. Компанія заявила, що планує з часом розширити пропозицію на більшу кількість країн.

Компанія заявила, що буде стягувати 4,99 фунта на місяць за такий план у Британії, де найдешевший тарифний план без реклами коштує від 6,99 фунта. У США послуга коштуватиме 6,99 долара.

В середньому план передбачатиме від чотирьох до п'яти хвилин реклами на годину, повідомили в компанії. Деякі фільми та серіали також будуть недоступні через ліцензійні обмеження.

Таким чином Netflix намагається втримати підписників, кількість яких падає через високу конкуренцію і високі темпи інфляції у світі. У першій половині цього року компанія втратила понад 1 мільйон передплатників.

Багато конкурентів Netflix вже поєднують стрімінг з рекламою або планують це зробити. Disney, наприклад, хоче запустити послугу з підтримкою реклами в грудні в США. Цей план буде коштувати від 7,99 дол на місяць.