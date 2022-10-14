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Netflix запустить підписку з рекламою в листопаді
10:49 14.10.2022 |
Netflix у листопаді запускає новий формат підписки на сервіс - він коштуватиме менше за чинні плани, але міститиме рекламу.
Про це повідомляє BBC.
Пропозиція буде доступна в 12 країнах: Австралії, Бразилії, Канаді, Франції, Німеччині, Італії, Японії, Кореї, Мексиці, Іспанії, Британії та США. Компанія заявила, що планує з часом розширити пропозицію на більшу кількість країн.
Компанія заявила, що буде стягувати 4,99 фунта на місяць за такий план у Британії, де найдешевший тарифний план без реклами коштує від 6,99 фунта. У США послуга коштуватиме 6,99 долара.
В середньому план передбачатиме від чотирьох до п'яти хвилин реклами на годину, повідомили в компанії. Деякі фільми та серіали також будуть недоступні через ліцензійні обмеження.
Таким чином Netflix намагається втримати підписників, кількість яких падає через високу конкуренцію і високі темпи інфляції у світі. У першій половині цього року компанія втратила понад 1 мільйон передплатників.
Багато конкурентів Netflix вже поєднують стрімінг з рекламою або планують це зробити. Disney, наприклад, хоче запустити послугу з підтримкою реклами в грудні в США. Цей план буде коштувати від 7,99 дол на місяць.
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