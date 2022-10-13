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Ілон Маск випустив і продав 10 000 флаконів духів власного бренду «з ароматом cпаленого волосся» по ціні $100 за одиницю
11:33 13.10.2022 |
Ілон Маск випустив парфуми "Burnt Hair" з ароматом "Repugnant Desire" - це черговий жарт підприємця, який перетворився на затребуваний продукт.
Маск оголосив про випуск парфумів під назвою "Burnt Hair" (cпалене волосся) у вівторок у Twitter і змінив свою біографію в соцмережі, підписавшись як "Продавець парфумерії".
Пізніше Ілон повідомив у твіті, що вже продав 10 тисяч флаконів.
У своєму попередньому пості у вересні мільярдер повідомив, що Boring Company випустить аромат для чоловіків, який допоможе їм "виділитися з натовпу".
Пізніше Маск написав, що потрапити до парфумерного бізнесу було неминуче, враховуючи його прізвище ("musk" перекладається як "мускус" з англійської - речовина часто використовується при виробництві ароматів), пожартувавши наприкінці: "Чому я взагалі боровся з цим так довго!? "
У мільярдера за плечима дуже успішний досвід запуску заснованих на жартах продуктів, які його численні шанувальники купували як предмети колекціонування. Величезний інтерес викликала обмежена серія із 20 000 вогнеметів, проданих Boring Company у 2018 році з метою зібрати 10 мільйонів доларів на випробування з будівництва тунелів. Маск також використовував товари у якості знущань з інвесторів, які не сильно вірили в його проєкт електромобілів - підприємець випустив текілу Tesla за ціною 250 доларів за пляшку і короткі атласні шорти (за 69 доларів).
Boring Company, яка реалізує жартівливі витівки Маска, - це його інфраструктурна та тунельна компанія, заснована наприкінці 2016 року. У найближчі роки Boring Company планує створити функціональну Hyperloop - високошвидкісну транспортну систему на основі тунелів (хоча все ще існують значні перешкоди для цього, включаючи отримання дозволів на проєкти та проходження екологічних експертиз).
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